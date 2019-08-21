В Луганской области ЧП с водой: спасатели пошли на радикальные меры

В городе Лисичанск Луганской области третьи сутки нет водоснабжения. Воду людям развозят в цистернах.

Также нет воды в Новодружеском и Приволье – местный водоканал из-за долгов был отключен от электричества 19 августа.

"В течение суток населению подвезено 76 кубометров технической и 40 кубометров питьевой воды. От ГСЧС привлечено 18 человек личного состава и 7 единиц техники", – сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем в Лисичанском горсовете 21 августа на 15.00 собирают внеочередную сессию. Будут решать вопрос денег для поддержки "Лисичанскводоканала".

В Лисичанске воду привозят в цистернах спасатели Телеканал UA: ДОНБАС

Как сообщает телеканал "UA: Донбас", представители местной власти встречались с руководством "Луганского энергетического объединения". Но так ни о чем не договорились.

"Они были, но без предложений, без денег. Ничего не предложили. Они разговаривали с генеральным директором. О чем именно шла речь, я не скажу, поскольку не присутствовала там. Только известно, что они ничего не предлагали, никаких денег. Они пытались договориться, но не смогли", – сказала в телесюжете пресс-секретарь "ЛЭО" Юлия Рыбалко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области сразу три города остался без водоснабжения. Местный водоканал обесточили из-за долгов по электроэнергии. В ГСЧС сообщили, что без воды остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов).

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