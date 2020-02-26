Главная Новости
26 февраля • обновлено в 03:00
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Севастополе оккупанты привезли на пляж песок с камнями и обломками бетона

739
Читать материал на украинском

В аннексированном Россией Крыму началась "подготовка" к сезону отдыха. К примеру, в Севастополе на одном из пляжей убирают чистый песок и завозят вместо него грязный с обломками бетона.

На этот факт обратили внимание пользователи соцсетей. По их словам, это происходит на пляже Омега – втором по величине и посещаемости в городе.

Новости
"Полностью лишили моря": в Крыму военные "отжали" один из лучших пляжей

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"Севастополь, 23 февраля на пляже Омега. Подготовка к сезону довольно странная! В одном месте экскаватором выбирают песок, оставляя ямы, и перевозят в другой конец пляжа, утрамбовывая или разбивая имеющийся. В начале пляжа привезли "песок" с обломками бетона и крупных камней", – написала в Twitter блогер Roksolana Today&Крым25%.

В Крыму "готовят" пляж к сезону отдыха

В Крыму "готовят" пляж к сезону отдыха

Roksolana Today&Крым25%

В Крыму "готовят" пляж к сезону отдыха

В Крыму "готовят" пляж к сезону отдыха

Roksolana Today&Крым25%

В Крыму "готовят" пляж к сезону отдыха

В Крыму "готовят" пляж к сезону отдыха

Roksolana Today&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".

66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Летний отдых" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Летний отдых Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги