В Севастополе оккупанты привезли на пляж песок с камнями и обломками бетона

В аннексированном Россией Крыму началась "подготовка" к сезону отдыха. К примеру, в Севастополе на одном из пляжей убирают чистый песок и завозят вместо него грязный с обломками бетона.

На этот факт обратили внимание пользователи соцсетей. По их словам, это происходит на пляже Омега – втором по величине и посещаемости в городе.

Аннексия Крыма

"Севастополь, 23 февраля на пляже Омега. Подготовка к сезону довольно странная! В одном месте экскаватором выбирают песок, оставляя ямы, и перевозят в другой конец пляжа, утрамбовывая или разбивая имеющийся. В начале пляжа привезли "песок" с обломками бетона и крупных камней", – написала в Twitter блогер Roksolana Today&Крым25%.

В Крыму "готовят" пляж к сезону отдыха Roksolana Today&Крым25%

В Крыму "готовят" пляж к сезону отдыха Roksolana Today&Крым25%

В Крыму "готовят" пляж к сезону отдыха Roksolana Today&Крым25%

Севастополь

23 февраля на пляже Омега.Подготовка к сезону довольная странная!В одном месте экскаватором выбирают песок,оставляя ямы, и перевозят в другой конец пляжа, утрамбовывая или разбивая имеющийся.В начале пляжа привезли"песок"с обломками бетона и крупных камней. pic.twitter.com/ZXn2w4gDzZ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму российские военные из баз под Севастополем хотят отсудить у местных "властей" пляж "Мыс Толстый".

66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

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