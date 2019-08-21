В Киеве заметно подорожает вода: назван новый тариф

В "Киевводоканале" собираются поднять тариф на водоснабжение и водоотвод. Рост составит 6%, а кубометр воды будет стоить 21,593 гривень.

Об этом сообщают на сайте компании. Главная причина подорожания – в новом законе о рынке электроэнергии, который увеличил затраты на электричество. Вторая – выросли налоги на землю и возникла необходимость поднять зарплаты сотрудникам.

"По результатам проведенных водоканалом расчетов, скорректированный тариф на 2019 год на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 21,593 грн/куб. м (с НДС), что на 6% (или на 1,217 грн с НДС) выше действующего тарифа", – сообщают в "Киевводоканале".

Тариф, который в Киеве действует сейчас (был принят 1 февраля 2019 года) составляет 20,376 грн (в т.ч. НДС 3,396 грн) за 1 кубометр.

"Киевводоканал" поднимет тарифы

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.

В Украине уже осенью перестанут снижаться тарифы на газ. А если евро подорожает, возможно, будет незначительное повышение стоимости до 10%.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram