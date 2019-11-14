В деле VAB Банка произошли новые аресты: подробности решения суда

Высший антикоррупционный суд арестовал еще троих фигурантов в деле VAB Банка о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook и на сайте Высшего антикоррупционного суда.

Директора ООО "Бизнес-Центр "Экспертиза" арестовали на 60 суток. Он может внести залог – 384 тыс. грн. В НАБУ уточнили, что подозреваемый изготовил заведомо неправдивые отчеты об оценке недвижимого имущества банка и ООО "СТК", в которых была значительно завышена их стоимость.

Также под арест на 60 суток взяли директора ООО "Станиславская торговая компания". Ему определили залог в размере 1 млн 920 тыс. гривен. В САП уточнили, что имущество этой компании передавалось в залог.

Основателя еще одной фирмы, которую связывают с владельцами VAB Банка, арестовали, дав возможность внести залог в размере 576 тыс. гривен.

Суд арестовал подозреваемых

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября появилась информация о том, что сотрудники НАБУ пришли в офис Райффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк".

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой.

Высший антикоррупционный суд арестовал трех подозреваемых по делу о выведении 1,2 млрд грн кредита НБУ, выданного VAB Банку – Андрея Яцюту, Аллу Шульгу и Николая Каленского.

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