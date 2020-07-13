У Зеленского заявили, что не требовали отставки Смолия

Заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия стало для Офиса президента неожиданностью.

Об этом в ОП заявили в комментарии американскому изданию Washington Post. Пресс-служба Зеленского подчеркнула, что глава страны поддерживает независимость Нацбанка.

"Отставка Смолия стала неожиданностью для Офиса президента. Никто не ожидал и не требовал его замены", – заявили в ОП.

Сотрудники Владимира Зеленского также подчеркнули, что "Офис президента не может заставить человека остаться на должности, если он или она этого не хочет".

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