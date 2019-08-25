Украинцев ждет новый курс доллара: аналитики назвали стоимость

В Украине до конца августа доллар опустится ниже психологической отметки в 25 грн/$.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, опрошенные аналитики считают, что справочная стоимость валюты снизится до 24,8-24,9 грн/$. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,8/25,1 грн", – прогнозирует Вадим Иосуб.

К слову, доллар плавно, но устойчиво снижается с прошлого четверга, 15 августа, и серьезным образом проверяет на прочность уровень 25 грн. Этот рубеж обороны уже дает слабину. Средний курс покупки доллара в банках уже опустился чуть ниже него. Спрос на доллар на межбанковском рынке в четверг также опускался до 24,99 грн, хотя ближе к концу торгов вернулся чуть выше этого уровня.

Доллар подорожал strana.ua

В Нацбанке уже заявили: останавливать укрепление национальной валюты не собираются. Мол, это вообще не их задача. Сглаживать колебания – да, но избегать их – не. Согласно заявлениям заместителя директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского, такие действия противоречили бы цели добиться снижения инфляции до 5%, а также несли бы другие угрозы для экономики страны, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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