Украинскую землю будут продавать иностранцам? В "Слуге народа" показали неожиданное решение

В Украине премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинскую землю смогут покупать компании, которыми владеют иностранцы, если они как минимум три года платят налоги в стране.

В то же время глава профильного комитета от "Слуги народа" Николай Сольский вовсе зарегистрировал законопроект, который полностью откроет рынок земли для иностранцев с 2024 года. Об этом говорится в заявлении премьера на официальном канале в telegram и законопроекте №2178-10.

Таким образом, "Слуга народа" фактически изменила свое решение и хочет разрешить продавать украинскую землю иностранцам.

"Компании, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, не могут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые больше трех лет работают на украинской земле и платят налоги в украинский бюджет", – пояснил Гончарук.

В то же время в законопроекте Сольского сказано: до 1 января 2024-го не допускается приобретение юридическими лицами, бенефициарным владельцем (контроллером) которых являются иностранцы, лица без гражданства права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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