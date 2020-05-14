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14 мая • обновлено в 16:32
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Только до 30-го: в каких аптеках продолжаются скидки в мае?

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Вскоре после введения карантина роботизированные аптеки начали акцию, чтобы помочь населению сохранить здоровье и финансовое благополучие. С 1 апреля 2020 года действовали скидки до 25%. Акция охватывала различные товары: препараты, детское питание, витамины и средства гигиены. Сейчас карантин ослабляется, но необходимость в аптечных товарах не исчезла. Поэтому фармбренды " Аптека Шар@ ", " Аптека Копійка ", "Благодія" и " Аптека АНЦ" проводят акцию до 30 мая текущего года. Каждый посетитель роботизированной аптеки успеет приобрести нужные позиции со скидками до 25%.

Акция* объединяет более 200 товаров. Скидки продолжаются два месяца, чтобы каждый желающий успел сэкономить до 25% при пополнении запасов домашней аптечки. В акционном ассортименте есть детские пюре и каши, противовирусные средства, препараты от аллергии, средства гигиены и тому подобное. Есть возможность подобрать товары для детей и взрослых.

Чтобы меньше времени проводить в торговом зале аптеки, можете сделать предварительный заказ товаров. Для этого позвоните в аптечную справку по телефону 5900. Получите входящий звонок, выберите нужную услугу, уточните у оператора, есть ли нужный товар в наличии. Укажите, в которой роботизированной аптеке вам удобно забрать покупки. Получите сообщение, когда ваш заказ подготовят. Совершайте быстрые и удобные аптечные покупки.

Только до 30-го: в каких аптеках продолжаются скидки в мае?

Акция от фармбрендов "Аптека Шар@", "Аптека Копійка", "Благодія" и "Аптека АНЦ" длится два месяца. С 1 апреля по 30 мая 2020 года украинцы могут выгоднее пополнить запасы домашних аптечек. Пока продолжается акция, действуют скидки до 25%.

Роботизированные аптеки беспокоятся о каждом. Именно поэтому их акционный ассортимент настолько велик, что вмещает более 200 позиций. Выбирайте нужные товары и сохраните финансовое равновесие. Скидки до 25% действуют по всей Украине**.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

**За исключением АР Крым и временно оккупированных территорий.

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Темы
Лекарства в Украине доступные лекарства
Место
Украина Киев
Теги
лекарства аптека
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Экономика Рынки и компании

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