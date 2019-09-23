Суд отобрал у Курченко медиагруппу: что потерял беглый олигарх

Печерский райсуд Киева удовлетворил требование ГПУ и отдал в управление агентства АРМА имущество и права группы "Украинский Медиа Холдинг" (UMH), которая принадлежала Сергею Курченко.

Ранее в рамках уголовного производства на "УМХ" был наложен арест. Об этом со ссылкой на информацию из судебного реестра сообщает "Финбаланс".

Олигарх Сергей Курченко, сейчас скрывающийся в России, приобрел "УМХ" в 2013 году за $246,1 млн у Бориса Ложкина. По версии следствия, эти деньги были получены преступным путем. При этом часть суммы была заплачена практически сразу, а часть в размере $160 млн оформили как кредит в "Укрэксимбанке".

"По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долл США, предоставленного АО "Укрэксимбанк" для ООО "Ветек Медиа Инвест" по кредитному договору от 28.10.2013 №151313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", – говорится в судебных материалах.

В структуру собственности "УМХ" входят ряд изданий (среди них "КП в Украине", "Теленеделя", "За рулем", "Футбол", а также издания в регионах), радиостанции ("Ретро ФМ", "Наше радио", "Радио Пятница", "Авто радио", "Голос столиці" и другие), интернет-сайты, полиграфическое оборудование.

Курченко потерял контрль над "УМХ"

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о ликвидации ПАО "Реал Банк", которое принадлежало сбежавшему в Россию олигарху Сергею Курченко.

А на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис", которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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