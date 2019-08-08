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Рынок земли откроют: Зеленский назвал дату запуска масштабной реформы

4.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Об этом глава государства сообщил, подводя итоги украино-турецкого бизнес-форума.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу. Что уже в следующем позволит создать рынок земли на 40 млн га, которая является одной из лучших в мире по своему качеству.", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей.

"Надеюсь таких компаний станет намного больше, особенно в южной части Украине, где есть потребность в создании и развити мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства", - сказал президент.

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Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
мораторий на землю
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И пойдёт Юкрэйна с молотка...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Збирайте Раду, нічого їй відпочивати. Раз опубліковано в Голосі і Кур'єрі результати виборів - то вже можна
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Dell Alex
Dell Alex
voznyk ruslan, )))))))))))))) не терпится влететь в дупу? нет, слава богу еще нельзя собрать.
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