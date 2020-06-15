Зарплаты урежут, а офисы закроют: как в Украине изменится рынок труда
Карантин и пандемия коронавируса навсегда изменили рынок труда не только в Украине, но и по всему миру. Если для нас актуально снижение зарплат и переход на удаленную работу, то в мире уже начался активный переход к новым технологичным рабочим местам и сокращение персонала.
О том, как изменится рынок труда и что ждет украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.
Рынок труда не будет прежним? Как будет выглядеть рабочее место через 20 лет
Виртуальное рабочее место в "облаке", корпоративный врач, который обслуживает всех сотрудников предприятия, ежедневные брифы "онлайн" и "свободный" график – таким видят будущее рынка труда опрошенные OBOZREVATEL эксперты.
Все рабочее места, от которых можно отказаться без существенных потерь, будут сокращены, говорит финансовый аналитик Владимир Мазуренко. И так происходит во время каждого кризиса. Крупные компании сокращаются, модернизируются и ищут новые подходы, а мелкие игроки создают стартапы, придумывают новые решения и постепенно занимают лидирующие позиции.
Рынок труда в Украине
"Я могу сказать совершенно точно: ближайшие пять лет кардинально изменят ситуацию во всех сферах. Мой прогноз – энергетический и сырьевой секторы окончательно потеряют лидерство, движение будет к максимальной свободе, короткой рабочей неделе, работы из дома. Работа "руками" останется, но на рынке не останется "свободных профессионалов", все будет укрупнятся", – говорит Мазуренко.
И через 20 лет спросом будут пользоваться сотрудники из сфер медицина и здоровый образ жизни, информационные технологии и строительство, уверен HR-эксперт Александр Белоус. А вот, к примеру, бухгалтер, экономист и водитель рискуют остаться без работы навсегда.
"Технологии сейчас проникают во все сферы жизни. И здесь от каждого зависит, готов ли он меняться и принимать новые реалии. Если вы нужный человек, если развиваетесь и совершенствуетесь, все преобразования пойдут только на пользу. Период "я все умею" уже давно прошел", – говорит Белоус.
Белоус уверен: три сферы, которые в любом случае не потеряют свои позиции: медицина и здоровый образ жизни, информационные технологии. В отчете ВЭФ представлены 7 профессиональных кластеров, в каждые из которых входит порядка до 28 профессий. Мы взяли по три самых перспективных по версии аналитиков.
Экономика заботы
медицинские транскрипционисты
помощники физиотерапевта
радиационные терапевты
Данные и искусственный интеллект
специалист по искусственному интеллекту
Data Scientist
Data Engineer
Инженерия и облачные вычисления
Site Reliability Engineer
Python-разработчик
Javascript-разработчик/Full Stack Engineer
Зеленая экономика
специалисты по системам производства свалочного газа
техники по обслуживанию ветротурбин/зеленые маркетологи
техники по переработке биотоплива
Люди и культура
IT-recruiter
HR Partner
Talent Acquisition Specialist
Разработка новых товаров
Product Owner
QA Tester
Agile Coach
Продажи, маркетинг и контент
Social Media Assistant
Growth Hacker
Customer Success Specialist
По мере развития рабочих мест в данных семи кластерах будут развиваться навыки, необходимые для выполнения работы. Ожидается, что к 2022 году в среднем произойдет изменение 42% основных навыков.
Главные тенденции рынка труда
Сотрудник должен уметь больше
Кризис уже успел ударить по всем сферам. Массовые сокращения произошли практически во всех сегментах экономики. Как результат – оставшиеся кадры обязаны освоить новые навыки, работать с меньшим ресурсом и давать больший результат.
Работа из офиса – прошлое
Целый ряд компаний по всему миру уже объявил о продолжении карантина до сентября или даже конца этого года. И дело не только в опасности заразиться. Содержать офис это дорого: нужно платить за аренду, коммуналку, офис-менеджеров, администраторов, охрану и т.д.
Facebook, Google, Genesis и тысячи других компаний уже объявили своим сотрудникам: работать будете из дома. Александр Белоус рассказывает: многие соискатели уже сейчас указывают в резюме обязательное условие – работать можно из дома.
Рынок труда в Украине
Зарплаты в Украине заморозят, но ненадолго
Украинские работодатели в первую очередь будут экономить на фонде оплаты труда, уверен Владимир Мазуренко. Александр Белоус добавляет: уже сейчас каждый третий опрошенный работодатель говорит о том, что среди принятых мер – урезание премий или основного размера заработной платы.
"Тут еще нужно понимать, что в Европейских странах из государственных бюджетом могут компенсировать часть утерянной прибыли и выплачивать заработные планы. Такая система действует, например, в Польше. У нас же такие варианты даже не рассматриваются", – рассказывает Белоус.
Как работать дома и не захотеть уволиться?
Главное правило – рабочий день не может длиться бесконечно, он обязательно должен начинаться и заканчиваться в определенные часы, рассказывает психолог Маргарита Сичкарева.
"Уделяйте время себе, устраивайте прогулки, следите за своим распорядком дня. Рабочий день должен начинаться и заканчиваться, а свободное время никто не отменял. Найдите себе определенный рабочий угол или оборудуйте отдельную комнату, если есть такая возможность", – советует психолог.
Также она уверена: главная ошибка работодателя в период кризис – требовать от сотрудников компенсировать возникшее "дыры" из-за сокращения рабочих дней и новых производственных потребностей, нагружая их новыми задачами.
"Я бы не советовала делать резкие шаги, увольняться или вступать в ссоры. Конфликты на фоне общей обеспокоенности – худший вариант. Если вы думаете, что приняли решение, обдумайте его 10 дней, не обсуждая ни с кем. Если не найдете аргументов "за", уходите", – советует Сичкарева.