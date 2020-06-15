Зарплаты урежут, а офисы закроют: как в Украине изменится рынок труда

Карантин и пандемия коронавируса навсегда изменили рынок труда не только в Украине, но и по всему миру. Если для нас актуально снижение зарплат и переход на удаленную работу, то в мире уже начался активный переход к новым технологичным рабочим местам и сокращение персонала.

О том, как изменится рынок труда и что ждет украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рынок труда не будет прежним? Как будет выглядеть рабочее место через 20 лет

Виртуальное рабочее место в "облаке", корпоративный врач, который обслуживает всех сотрудников предприятия, ежедневные брифы "онлайн" и "свободный" график – таким видят будущее рынка труда опрошенные OBOZREVATEL эксперты.

Все рабочее места, от которых можно отказаться без существенных потерь, будут сокращены, говорит финансовый аналитик Владимир Мазуренко. И так происходит во время каждого кризиса. Крупные компании сокращаются, модернизируются и ищут новые подходы, а мелкие игроки создают стартапы, придумывают новые решения и постепенно занимают лидирующие позиции.

Рынок труда в Украине

"Я могу сказать совершенно точно: ближайшие пять лет кардинально изменят ситуацию во всех сферах. Мой прогноз – энергетический и сырьевой секторы окончательно потеряют лидерство, движение будет к максимальной свободе, короткой рабочей неделе, работы из дома. Работа "руками" останется, но на рынке не останется "свободных профессионалов", все будет укрупнятся", – говорит Мазуренко.

И через 20 лет спросом будут пользоваться сотрудники из сфер медицина и здоровый образ жизни, информационные технологии и строительство, уверен HR-эксперт Александр Белоус. А вот, к примеру, бухгалтер, экономист и водитель рискуют остаться без работы навсегда.

"Технологии сейчас проникают во все сферы жизни. И здесь от каждого зависит, готов ли он меняться и принимать новые реалии. Если вы нужный человек, если развиваетесь и совершенствуетесь, все преобразования пойдут только на пользу. Период "я все умею" уже давно прошел", – говорит Белоус.

Белоус уверен: три сферы, которые в любом случае не потеряют свои позиции: медицина и здоровый образ жизни, информационные технологии. В отчете ВЭФ представлены 7 профессиональных кластеров, в каждые из которых входит порядка до 28 профессий. Мы взяли по три самых перспективных по версии аналитиков.

Экономика заботы

медицинские транскрипционисты

помощники физиотерапевта

радиационные терапевты

Данные и искусственный интеллект

специалист по искусственному интеллекту

Data Scientist

Data Engineer

Инженерия и облачные вычисления

Site Reliability Engineer

Python-разработчик

Javascript-разработчик/Full Stack Engineer

Зеленая экономика

специалисты по системам производства свалочного газа

техники по обслуживанию ветротурбин/зеленые маркетологи

техники по переработке биотоплива

Люди и культура

IT-recruiter

HR Partner

Talent Acquisition Specialist

Разработка новых товаров

Product Owner

QA Tester

Agile Coach

Продажи, маркетинг и контент

Social Media Assistant

Growth Hacker

Customer Success Specialist

По мере развития рабочих мест в данных семи кластерах будут развиваться навыки, необходимые для выполнения работы. Ожидается, что к 2022 году в среднем произойдет изменение 42% основных навыков.

Главные тенденции рынка труда

Сотрудник должен уметь больше

Кризис уже успел ударить по всем сферам. Массовые сокращения произошли практически во всех сегментах экономики. Как результат – оставшиеся кадры обязаны освоить новые навыки, работать с меньшим ресурсом и давать больший результат.

Работа из офиса – прошлое

Целый ряд компаний по всему миру уже объявил о продолжении карантина до сентября или даже конца этого года. И дело не только в опасности заразиться. Содержать офис это дорого: нужно платить за аренду, коммуналку, офис-менеджеров, администраторов, охрану и т.д.

Facebook, Google, Genesis и тысячи других компаний уже объявили своим сотрудникам: работать будете из дома. Александр Белоус рассказывает: многие соискатели уже сейчас указывают в резюме обязательное условие – работать можно из дома.

Рынок труда в Украине

Зарплаты в Украине заморозят, но ненадолго

Украинские работодатели в первую очередь будут экономить на фонде оплаты труда, уверен Владимир Мазуренко. Александр Белоус добавляет: уже сейчас каждый третий опрошенный работодатель говорит о том, что среди принятых мер – урезание премий или основного размера заработной платы.

"Тут еще нужно понимать, что в Европейских странах из государственных бюджетом могут компенсировать часть утерянной прибыли и выплачивать заработные планы. Такая система действует, например, в Польше. У нас же такие варианты даже не рассматриваются", – рассказывает Белоус.

Как работать дома и не захотеть уволиться?

Главное правило – рабочий день не может длиться бесконечно, он обязательно должен начинаться и заканчиваться в определенные часы, рассказывает психолог Маргарита Сичкарева.

"Уделяйте время себе, устраивайте прогулки, следите за своим распорядком дня. Рабочий день должен начинаться и заканчиваться, а свободное время никто не отменял. Найдите себе определенный рабочий угол или оборудуйте отдельную комнату, если есть такая возможность", – советует психолог.

Также она уверена: главная ошибка работодателя в период кризис – требовать от сотрудников компенсировать возникшее "дыры" из-за сокращения рабочих дней и новых производственных потребностей, нагружая их новыми задачами.

"Я бы не советовала делать резкие шаги, увольняться или вступать в ссоры. Конфликты на фоне общей обеспокоенности – худший вариант. Если вы думаете, что приняли решение, обдумайте его 10 дней, не обсуждая ни с кем. Если не найдете аргументов "за", уходите", – советует Сичкарева.