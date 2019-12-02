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2 декабря • обновлено в 22:15
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Раньше времени: Россия с новым союзником внезапно запустила газопровод

9.4т
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Россия начала поставкам природного газа в Китай по "восточному" маршруту – по газопроводу "Сила Сибири".

Компрессорные станции в России и Китае в режиме телемоста в понедельник, 2 декабря, запустили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, передает "Интерфакс".

Договор поставки российского газа по "Силе Сибири" был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Россия обязана продавать Китаю до 38 млрд. куб. м газа в год. На этот уровень должны выйти в течение пяти лет, а пока объемы оговорены на уровне 5 млрд куб. м на 2020 год, 10 млрд кубометров на 2021-й и 15 млрд кубометров на 2022-й.

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Раньше времени: Россия с новым союзником внезапно запустила газопровод

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 г. группа аналитиков Сбербанк CIB опубликовала в РФ доклад о нерентабельности всех трёх "потоков" – "Северного", "Турецкого" и "Силы Сибири". Наибольшей критике была подвергнута "Сила Сибири", так как он в 5,5 раз дороже альтернативного газопровода в Китай с Алтая.

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Автор
Андрей Довгань
Персоны
Владимир Путин Си Цзиньпин
Место
Россия
Теги
газопровод газ
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Сало Сибири
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0
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Это только до границы с Китаем путинский газопровод называется «Сила Сибири». На территории Китая он называется «Сибирьнаш».
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Цуканов Евгений, на ДВ китайцы вместо каклоидов батрачат на стройках и рынках России. Какелы же не орут "подмосковнаш".
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0
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Россия запустила газопровод «Сила Сибири». Теперь Украина сможет по реверсу покупать газ в Китае.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Цуканов Евгений, вроде бы Китай отказался от американского сжиженного газа, и теперь он поплывет в Украину..
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1
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