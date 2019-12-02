Раньше времени: Россия с новым союзником внезапно запустила газопровод

Россия начала поставкам природного газа в Китай по "восточному" маршруту – по газопроводу "Сила Сибири".

Компрессорные станции в России и Китае в режиме телемоста в понедельник, 2 декабря, запустили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, передает "Интерфакс".

Договор поставки российского газа по "Силе Сибири" был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Россия обязана продавать Китаю до 38 млрд. куб. м газа в год. На этот уровень должны выйти в течение пяти лет, а пока объемы оговорены на уровне 5 млрд куб. м на 2020 год, 10 млрд кубометров на 2021-й и 15 млрд кубометров на 2022-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 г. группа аналитиков Сбербанк CIB опубликовала в РФ доклад о нерентабельности всех трёх "потоков" – "Северного", "Турецкого" и "Силы Сибири". Наибольшей критике была подвергнута "Сила Сибири", так как он в 5,5 раз дороже альтернативного газопровода в Китай с Алтая.

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