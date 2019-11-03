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3 ноября • обновлено в 21:34
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"Просто развалится": у Путина сделали дерзкое заявление о транзите газа через Украину

2.6т Читать материал на украинском

Россия не планирует отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире пропагандистского ТВ в воскресенье, 3 ноября.

При этом он пожаловался, что Украина не стремится к договоренностям по этому вопросу: "Президент Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину, но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави".

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По словам Пескова, "если не будет транзита, то газотранспортная система Украины просто развалится".

Песков подчеркнул, что продолжение транзита газа через территорию Украины необходимо для самой Украины.

"На неделе состоялись переговоры представителей "Газпрома", украинских коллег и представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту. Упирается это все в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну, конечно, нужно, очевидно, что нужно", – заявил помощник Путина.

"Просто развалится": у Путина сделали дерзкое заявление о транзите газа через Украину

Как писал OBOZREVATEL, недавно Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Речь идет о претензиях, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа. Путин назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" на $7 млрд.

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Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
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Науменко Адександр
Науменко Адександр
Останні конвульсії московського ведмедя, який потрапив в український капкан. Оскільки непохитність евро залежить від постачання московського газу, то доведеться Кремлю трахнути мошною і закрити борг перед Україною. До речі, гейропі Москва продає газ по 70$, а братському народу по 370$! Так хто там і кому продався? Га?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Развалится? Да не, тут Песков явно погорячился. Не дадут ей развалится, попилят на металлолом.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Коболеву точно транзит на таких услрвиях не нужен..он еще хочет маме долларов переслать..
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