Продать иностранцам: Разумков высказался о референдуме по рынку земли

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос доступа иностранцев к рынку земли будет решен на референдуме.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 14 ноября. По словам спикера, референдум состоится в любом случае, но не между первым и вторым чтением законопроекта.

"Только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", – заявил Разумков.

По его словам, открывать рынок земли нужно для того, чтобы "у людей была возможность распоряжаться своим имуществом", но необходимо "доработать много вещей, таких как подготовка реестров, кадастров, борьба с рейдерством".

"Те важные и неоднозначные моменты, связанные с привлечением иностранных инвесторов, имеют свои плюсы, которых тоже много" – сказал Разумков, добавив, что при этом определенные риски остаются.

Дмитрий Разумков globallookpress.com

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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