От 100 тысяч в месяц: как зарабатывать больше всех в Украине

В Украине среди сфер, в которых предлагают заработную плату от 100 тыс. грн – медицина, IT и агропромышленный комплекс. Чаще всего работодатели ищут соискателей с опытом работы от трех лет и hard skills.

О том, кто может претендовать на самые высокие зарплаты в Украине – в материале OBOZREVATEL.

Кто и сколько зарабатывает

В Украине средняя зарплата по итогам апреля выросла до 10,2 тыс. грн. Но учитывая, что статистика показывает среднее арифметическое значение, а не медианное, а львиная доля выплаты – полностью либо частично в конвертах – реальное значение может значительно отличаться. К примеру, один из популярных кадровых порталов показывает среднюю заработную плату в более 13 тыс. грн.

Рынок труда Работа в Украине

"Думаю, для областных центров и Киева зарплата от 10 тыс. грн – вполне объективная цифра. В небольших населенных пунктах имеем другую ситуацию. Вакансии там реже размещают на кадровых порталах, поэтому в цифре в 13 тыс., конечно, не увидели мизерные зарплаты в маленьких городах. Хотя, конечно, нельзя не отметить: вакансии на рынке есть и достаточно, и зарплаты тем, кто готов работать и показывать результат, тоже предлагают достойные", – рассказывает HR-эксперт Александр Белоус.

По итогам мая, рассказывают OBOZREVATEL аналитики HeadHunter Украина, самые денежные вакансии были из сфер IT, медицина, АПК, маркетинга. Среди тисяч размещенными работодателями предложений наиболее высокооплачиваемое – стоматолог-ортодонт. За исправление зубочелюстно-лицевых аномалий, пороков развития и деформаций пообещали платить 9 тысяч евро в месяц.

На втором месте по итогам мая с большим отставанием оказалась вакансия из IT – инженеру для разработки систем поведенческого анализа и классификации пользователей предложили заработную плату от 4 тысяч евро. Ну и тройку лидеров с зарплатой в 60 тыс. грн попала должность директора аграрного предприятия.

pixabay.com Работа в Украине

Что интересно, если опираться на данные официальной статистики, то больше всех официально зарабатывают пилоты и бортпроводники. В среднем их оклад колеблется около $1 тыс. А уже на втором месте – IT (около 20 тыс. грн).

Кто и сколько зарабатывает:

Авиационный транспорт – 26,4 тыс. грн;

IT – 20,5 тыс. грн;

Финансовая и страховая деятельности – 19,8 тыс. грн;

Научная деятельность – 14,4 тыс. грн;

Госуправление – 13,3 тыс. грн.

Эксперт по трудоустройству Надежда Петрученко поясняет: часто на заработную плату в районе $2-3 тысяч могут претендовать украинцы, которые работают не только на украинский рынок. К примеру, если предприятие занимается экспортом, либо готовит продукт для международных компаний.

"$2-3 тыс. в месяц в Украине зарабатывают специалисты высшего уровня, которые работают в маркетинге, с финансами и в сложных технологических процессах, то есть инженеры. Поскольку мы движемся и развиваемся в сторону европейского сервиса, например, многие из наших инженеров получают сертификаты соответствующей международной квалификации и тем самым растет их зарплата. Когда у них есть возможность работать не только с национальными проектами, но и быть причастными к любым процессам, проектам, работающим в международных компаниях, то их зарплата также может расти", – пояснила эксперт.

Какие навыки востребованы на рынке

Больше всего востребованы так называемые hard skills, поясняют аналитики HeadHunter. Это профессиональные навыки, знания иностранных языков, владение определенными программами и т. д. Для IT-специалистов это навыки использования MySQL, Git, JavaScript, Linux, SQL, HTML, CSS. В маркетинге – управление проектами, продвижение бренда, стратегический маркетинг. Среди "общих" востребованных hard skills: языковая, математическая и цифровая (диджитал) компетентность.

В то же время Александр Белоус отмечает: помимо способности выполнять задачи, все больше работодателей начали обращать внимание на личностные качества. Если раньше были готовы нанять "одинокую звезду", сейчас хотят "адекватного, который быстро вольется в коллектив и сможет работать в команде". "Проблема еще в том, что люди не умеют проходить собеседование, не очень понимают, чего они хотят от работы, питают завышенные ожидания и предъявляют их работодателю", – добавляет Белоус.

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Ученая Лидия Ткаченко добавляет: далеко не все программисты зарабатывают тысячи долларов и легко находят себе работу. Исследователь также соглашается: наличие исключительно профессиональных навыком – недостаточно. "Найти работу и реализоваться себя в ней – это почти как семью построить. Она должна и кормить, и приносить удовольствие. IT-профессия не гарантирует, что ты обязательно будешь много зарабатывать. Бывает очень сложно. Только профессия – полдела, чтобы чего-то достичь, должны быть лидерские качества. Сделать карьеру, имея только профессию, в наше время – невозможно. Нужно иметь сопутствующие факторы, включая даже удачу", – советует ученая.

Эксперты сходятся во мнении: важно получить базовое образование, а после придется специализироваться и совершенствовать навыки. Ситуация, в которой можно было потратить 5 лет на высшее образование и на этом окончить свое обучение – в прошлом. Вполне возможно, что уже через 10-15 лет большинство работающих будут владеть основами программирования.

"Соискатели, которые в мае претендовали на самые высокие заработные платы (от 150 тыс. грн) декларировали наличие таких навыков, как управление проектами, ведение переговоров, организаторские навыки, заключение договоров, работа в команде, project management, бюджетирование, подбор персонала, руководство коллективом. Многие их них пишут про владение иностранными языками, в частности – английским, немецким, французским", – отмечают эксперты.

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