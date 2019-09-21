"Они давно все на каторге!" Соколова рассказала о нефти и нищих россиянах

Украинская телеведущая Янина Соколова предложила отправить всех россиян в богатый нефтью Катар, чтобы они, увидев эту страну, поняли, что сами живут на каторге.

Об этом она сказала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так она отреагировала на слова одного из гостей передачи "60 минут", который заявил, что "ЛДНР" должны войти в состав России, а украинская элита – отправиться на каторгу.

"А я предлагаю поступить гуманнее. Отправить всех российских депутатов не на каторгу, а в Катар. Чтобы они посмотрели, как живет страна, в которой дох*я нефти. А лучше отправить в Катар всех россиян. Чтобы поняли, что они давно все на каторге. Вкалывают на нефтяных галерах ради этих упырей в итальянских костюмах и с ура-патриотическими настройками артикуляционного аппарата. Нефть же вроде общая, да, россияне? Но почему выходит так, что одни вытирают ж*пу газетой, которая пишет о величии русского народа, а другие вытирают ж*пу великим русским народом? Может пришло время галере "Авроре" выстрелить во второй раз?", – предлагает Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова гневно отреагировала на слова главаря "ДНР" Дениса Пушилина о том, что Донбасс должен войти в состав России как федеративный округ.

Также Янина Соколова разгромила новость о том, что в "Укрзалізниці" за наличие в плацкартных вагонах розеток и вакуумных туалетов хотят брать 20-40% доплаты.

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