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3 мая • обновлено в 22:25
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Оккупанты Крыма взбунтовались из-за "нашествия" туристов: отели якобы заполнены

14т
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В аннексированном Россией Крыму "власти" пожаловались, что нелегальные мини-отели полным ходом принимают туристов из РФ, чем способствуют распространению коронавируса на полуострове.

Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов во время совещания в воскресенье, 3 мая, сообщил "Крым.Информ". По его словам, мини-отели "заполнены почти все".

Отели в Крыму заполнены туристами из России

Отели в Крыму заполнены туристами из России

"Вчера мне звонили коллеги. В Черноморском, Ленинском и Сакском районах приезжих очень много. Это бьет по нам, по ситуации. Незаконные мини-отели, кто занимался таким бизнесом в жилых домах. Мне сейчас звонят – заполнены почти все. Кому война, кому мать родная", – сказал Аксёнов.

Прозевали схему

"Власти" Крыма признали, что прозевали схему, с помощью которой жители России приезжают на полуостров. По словам Аксенова, о ее существовании он узнал только из сообщений в СМИ. Российских туристов привозят к Крымскому мосту на такси с краснодарскими номерами, а затем пересаживают в авто с крымскими номерами.

Теперь в Крыму собираются провести массовую проверку мини-отелей в приморских посёлках.

Сообщается, что только по официальным данным к воскресенью в Крыму выявлено 105 случаев COVID-19, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированных Россией Крыму и Севастополе сложилась очень сложная ситуация с распространением коронавируса, который туда "завозят" люди именно с территории РФ. При этом там не хватает медикаментов, средств защиты и тестов, а также закрываются некоторые больницы из-за подозрения, что они стали рассадниками вируса.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Круговорот коронавируса на расее.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
он там постоянно ,этот Аксенов,а срач потому что туда не смог так наз "майдан" прорваться.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Чем их больше сдохнет сегодня - тем меньше нам потом вышвыривать за пАребрик!
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Экономика Рынки и компании

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