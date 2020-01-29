Новая тактика с курсом: аналитики заметили необычное поведение НБУ

Нацбанк Украины изменил тактику и перестал гасить скачки курса доллара. Вместо этого регулятор просто контролирует этот процесс.

К таким выводам пришли аналитики портала "Минфин", изучившие поведение НБУ в ходе последних валютных торгов. Напомним, в среду, 29 января, курс доллара установлен на отметке 24,72 грн/$. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 13 копеек.

"Если раньше он при желании погасить скачки курса выходил с продажей доллара в начале сессии и этим сразу сбивал игру "на повышение", то сейчас он дожидается пика котировок – и лишь тогда выходит с декларативной продажей доллара по высокой цене. Это с одной стороны – не мешает спекулянтам и продавцам задирать курс, а с другой – позволяет регулятору даже, если и тратить резервы – то по высокому курсу. Так было и сегодня", – сказано в публикации.

Курс валют

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году будет стоить 28,7 грн/$.

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