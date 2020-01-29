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29 января • обновлено в 11:21
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/ Рынки и компании

Новая тактика с курсом: аналитики заметили необычное поведение НБУ

1.7т
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Нацбанк Украины изменил тактику и перестал гасить скачки курса доллара. Вместо этого регулятор просто контролирует этот процесс.

К таким выводам пришли аналитики портала "Минфин", изучившие поведение НБУ в ходе последних валютных торгов. Напомним, в среду, 29 января, курс доллара установлен на отметке 24,72 грн/$. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 13 копеек.

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"Если раньше он при желании погасить скачки курса выходил с продажей доллара в начале сессии и этим сразу сбивал игру "на повышение", то сейчас он дожидается пика котировок – и лишь тогда выходит с декларативной продажей доллара по высокой цене. Это с одной стороны – не мешает спекулянтам и продавцам задирать курс, а с другой – позволяет регулятору даже, если и тратить резервы – то по высокому курсу. Так было и сегодня", – сказано в публикации.

Курс валют

Курс валют

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины доллар
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