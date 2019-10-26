'Нет такой статьи в бюджете': Маркарова рассказала о компенсациии Коломойскому за ПриватБанк

Украина не собирается платить компенсацию за национализированный ПриватБанк его прежнему владельцу миллиардеру Игорю Коломойскому.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью "Левому берегу". Бизнесмен через суды требует признать изъятие банка незаконным и вернуть ему около 2 млрд гривен.

"У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец "ПриватБанка" – государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 миллиарда гривен. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован. И государство должно получить назад максимальную часть из средств, которые мы туда вложили", – сказала Маркарова.

Она добавила, что суды, связанные с банком, не влияют на колебания курса доллара в Украине. Также она опровергла версию, что миссия МВФ уехала в сентябре без подписания меморандума из-за ситуации с "Приватом".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что до национализации ПриватБанк был финансовой пирамидой.

Апелляционный суд Лондона обязал бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова заплатить ПриватБанку 10,9 млн фунтов стерлингов. Это примерно $13,2 млн.

15 октября ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондонском суде в споре с бывшими владельцами. Это автоматически продлило всемирный арест их имущества. Госбанк теперь может отсудить у Коломойского и Боголюбова около $3 млрд (сумма иска плюс проценты). При этом исход дела не будет зависеть от ситуации с судами в Украине.

Победа ПриватБанка по апелляционному иску в Лондоне против бизнесмена Игоря Коломойского создает возможность возврата выведенных из украинских банков их владельцами $14 миллиардов.

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