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16 мая • обновлено в 02:35
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Несмотря на сделку ОПЕК+ Россия продолжит искать новую нефть

7.2т
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Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Об этом говорится в презентации компании, сообщило ТАСС. Из документа следует, что добыча будет снижаться на других месторождениях.

Добыча нефти

Добыча нефти

"Компания "Роснефть" продолжит разработку новых месторождений в период сделки ОПЕК+, выберет активы для сокращения на основе экономической эффективности. Она в рамках сделки снижает добычу нефти за счет ограничения дебита скважин без их консервации. Отмечается, что объем сокращения "Роснефтью" пропорционален доле в добыче", – отмечает агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия в июне собирается наполовину сократить поставки нефти в США и Европу. Отгрузки сырья некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60-70%.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
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