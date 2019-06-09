Несколько тысяч с каждой квартиры: украинцам придут платежки за недвижимость

Украинцам до 1 июля пришлют платежки об уплате налога на недвижимость. На то, чтобы заплатить государству, дается ровно два месяца и тех, кто по какой-то причине забудет заплатить, могут оштрафовать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.

Важно также отметить, что размер минимальной заработной платы учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 3723 грн. То есть за квадрат придется платить 37,2 грн. К примеру, за квартиру площадью 100 квадратов придется оплатить налог в размере 1 488 грн.

Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако, как и в случае со ставками, местная власть имеет право норму увеличить. Например, взимать налог только с квартир площадью, например, от 80 квадратов. Но уменьшить до 50 – нельзя. Тем же, кто владеет элитной недвижимостью, заплатить придется в разы больше. Так, за квартиру в 300 квадратов и дом в 600 помимо самого налога придется еще внести 25 тыс. грн разовой выплаты. Более того, считать будут не только с "лишних" квадратов, а со всей площади.

К слову, облагается налогом не только жилая, но и любая другая недвижимость, в том числе пристройки к дому (сараи). Правда, в большинстве местных советов приняли решение для сараев установить налоговую ставку в размере 0%."В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое / налоговые уведомления-решения до 1 июля года, следующего за отчетным, физические лица освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства (пп. 266.10.2 НКУ)", – пояснили в ГФС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 23 ноября 2018-го приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Согласно документу, инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

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