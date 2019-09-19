НАБУ завело три дела на главу НБУ: в чем его подозревают

НАБУ открыло три производства в отношении главы НБУ Якова Смолия. Его подозревают во внесении недостоверных данных в электронные декларации.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацагентства по противодействию коррупции Александр Свириденко, передает "Украинская правда".

"Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования", – сказал Свириденко.

По его словам, следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и по состоянию на четверг, 19 сентября, получили от НАПК доступ к декларациям Смолия.

Известно, что речь идет о декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы. "Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно", – говорили ранее в НАПК.

НАБУ взялось за Смолия

Как сообщал OBOZREVATEL, в электронных декларациях главы Национального банка Украины Якова Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы нашли недостоверные сведения.

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