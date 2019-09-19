Главная Новости
19 сентября • обновлено в 16:34
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

НАБУ завело три дела на главу НБУ: в чем его подозревают

1.4т Читать материал на украинском

НАБУ открыло три производства в отношении главы НБУ Якова Смолия. Его подозревают во внесении недостоверных данных в электронные декларации.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацагентства по противодействию коррупции Александр Свириденко, передает "Украинская правда".

"Зарегистрированы три производства. Они открыты на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования", – сказал Свириденко.

Новости
Не утаят ничего: Зеленский сделал сюрприз своему Офису и депутатам

По его словам, следователи НАБУ запросили дополнительные сведения, касающиеся деклараций, и по состоянию на четверг, 19 сентября, получили от НАПК доступ к декларациям Смолия.

Известно, что речь идет о декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы. "Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно", – говорили ранее в НАПК.

НАБУ взялось за Смолия

НАБУ взялось за Смолия

Как сообщал OBOZREVATEL, в электронных декларациях главы Национального банка Украины Якова Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы нашли недостоверные сведения.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Яков Смолий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Беня бушует....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel