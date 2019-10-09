Маскировались под благотворителей: в России террористам пожертовали миллионы

В России под видом гуманитарной помощи собирали деньги для террористов из Сирии.

Их сообщники через интернет успели собрать около 6 млн рублей, прежде чем их раскрыли. Об этом сообщает Esquire. "ФСБ России сообщила о пресечении деятельности группировки, которая под видом благотворительной деятельности финансировала международные террористические организации "Имарат Кавказ" и "Исламское государство", – сказано в публикации.

Уточняется, что сбор средств проводили в сети, в том числе с использованием Telegram. Им занимались 25-летний мужчина и его 30-летняя сестра. Всего было собрано 6 миллионов рублей, которые переводились в Сирию.

"Группировка действовала в девяти регионах России: в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и других. Всего в организацию входили более 100 сторонников идеи "всемирного халифата", в том числе боевики, участвовавшие в нападении на Нальчик в 2005 году", – пишет издание.

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