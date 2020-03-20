Лещенко получил сотни тысяч гривен от "Укрзалізниці": опубликована декларация

Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Серей Лещенко за март 2020 года получил 332 тысячи гривен зарплаты.

Стоит отметить, что это столько же, как и в прошлом месяце. Соответствующую информацию о пополнении своих доходов он внес в электронную декларацию.

Согласно обнародованным данным, 6 марта 2020 года экс-нардеп получил 332 063 гривны "гонорара и других выплат по гражданско-правовым договорам" от работодателя – АО "Укрзалізниця".

Серей Лещенко

Примечательно, что если так пойдет и дальше, то всего за несколько месяцев заработок Лещенко может составить миллион гривен. Тогда как концу года он сможет "похвастаться" общим доходом в размере 4 миллиона гривен.

Декларация Лещенко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце декабря 2019 года Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Укрзалізниця".

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" создал внутри компании антикоррупционный комитет. Его должен был возглавить бывший нардеп Сергей Лещенко.

Стало известно, что член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Серей Лещенко в средине января 2020 года получил выплату в размере 136 тыс. гривен.

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