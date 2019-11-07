Конец торговой войне? В отношениях США и Китая случился неожиданный поворот

Торговая война между США и Китаем стала немного сбавлять обороты. Страны согласились на поэтапное снижение пошлин на товары.

Об этом сообщил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает "Интерфакс".

"Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в КНР, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний", – сказано в публикации.

Ранее в ноябре США и Китай объявили, что согласны заключить торговое соглашение, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря. Президент США Дональд Трамп также сообщил, что, по условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.

США и Китай смогли договориться

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

В августе 2019 года обвал цен на сырье достиг 10%. Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

10 октября стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может заключить с Китаем валютное соглашение.

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