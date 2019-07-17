Коломойский назначил "смотрящего"? СМИ раскрыли имя нового "угольного короля"

В Украине появился новый "смотрящий" за угольной сферой – Виталий Беляков. Под его контроль уже попало "Центрэнерго" и государственные шахты.

Об этом сообщает издание ЭП. С первых дней июля Беляков начал "завоевывать" угольную отрасль якобы в угоду миллиардера Игоря Коломойского. В конце 90-х-начале 2000-х Беляков был бизнес-партнером (по ЗАО "Донбасспромсервис" и ООО "Угольтранс" – ЭП) Эдуарда Бондаренко – сегодняшнего бизнес-партнера депутата БПП Максима Ефимова, с которым они совместно владеют "Донбассэнерго".

Виталий Беляков

Беляков знаком с семейством Януковича: с 2010 года вплоть до бегства семьи экс-президента в Россию, он возглавлял ассоциацию "Донбасский рассчетно-финансовый центр" (ДРФЦ). Именно через эту структуру Александр Янукович (сын Виктора Януковича) контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе.

Связаться с самим Беляковым ЭП не удалось. Его российский номер телефона, которым он пользовался последние годы, оказался отключенным. Игорь Коломойский свою причастности к "назначению" Белякова "смотрящим" категорически опроверг. "Я Белякова никогда не видел. Такую фамилию впервые слышу", – заявил ЭП Коломойский.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальный российский олигарх Павел Фукс пытается заполучить украинскую компанию "Центрэнерго".

После неудачных переговоров с конкурентами, приватизацию предприятия сорвали, а украинский бюджет из-за пересмотра цены может потерять сотни миллионов гривен.

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