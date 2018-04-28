Как выбить себе повышение зарплаты: украинцам подсказали лайфхак

Для получения прибавки к зарплате украинцам стоит активнее брать инициативу в свои руки.
Об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт по трудоустройству Елена Цимбал.
"Приходишь к своему руководителю, проявив инициативу, и говоришь: "Я хочу зарабатывать больше, у меня есть для этого причины, я вырос… Я освоил кусочек, который я делал на протяжении последних двух лет в течение 8 рабочих часов. Теперь я усовершенствовал настолько работу, что могу это делать за 4 часа. У меня есть время, чтобы доразвить и внести свою инициативу", - дала совет Цимбал.
Как отметила эксперт, каждый работодатель мечтает о сотрудниках, "которые хотят и развиваться, и получать больше".
По ее словам, разговор должен проходить следующим образом - сказать работодателю, что ты уже сделал, сказать, что хочешь сделать, и насколько поднять тебе зарплату.
Цимбал также посоветовала "не делегировать ответственность за свои финансы своему руководителю".
Как сообщал "Обозреватель", Елена Цимбал также объяснила, как необходимо правильно составлять резюме.
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