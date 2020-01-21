Государство хочет платить украинцам капитал на совершеннолетие: появился законопроект

В Верховной Раде предлагают создать "Фонд будущего". В нем в пользу украинцев, рожденных после 1 января 2021 года, хотят накапливать деньги от продажи ценных ископаемых, добытых в Украине.

Об этом идет речь в законопроекте №2754 об "экономическом паспорте украинца", который внес в ВР нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Костюк. В объяснительной записке к документу он сравнил эту систему с той, которая есть в Объединенных Арабских Эмиратах, граждане которых получают процент от продажи нефти.

"Этот Закон определяет основы функционирования "экономического паспорта украинца" – личного счета украинцев, рожденных в Украине после 1 января 2021 и которые проживут на территории Украины на протяжении 18 лет, на котором будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, и которые будут выплачиваться поровну владельцам счета после достижения ими совершеннолетия", – сказано в тексте законопроекта.

Автор предполагает, что это поможет бороться с оттоком украинцев за рубеж из-за низкого уровня жизни в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 19 декабря, Верховная Рада 279 голосами приняла законопроект о добыче янтаря в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал поданный им ранее проект закона о децентрализации власти и направил его на доработку.

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