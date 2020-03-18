Кабмин расширил программу кредитов под 5-7-9%: что получил бизнес

Кабмин расширил программу дешевых кредитов для малого бизнеса под 5-7-9%. Теперь можно взять до 2 млн грн и большему кругу предпринимателей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 18 марта, в своем Telegram-канале.

Дешевые кредиты

"Мы увеличили максимальную сумму кредита по программе с 1,5 млн до 2 млн гривен, позволили кредитовать приобретение коммерческой недвижимости. Новые правила позволяют предоставлять кредиты бизнесу, который работает по франшизе и использовать до 25% кредитных средств на текущие нужды – так называемые оборотные средства", – написал Шмыгаль.

Эти изменения должны улучшить возможности малых предпринимателей расширить свой бизнес, а начинающим – упростить организацию собственного дела.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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