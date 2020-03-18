Кабмин расширил программу кредитов под 5-7-9%: что получил бизнес

Кабмин расширил программу дешевых кредитов для малого бизнеса под 5-7-9%. Теперь можно взять до 2 млн грн и большему кругу предпринимателей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 18 марта, в своем Telegram-канале.
Дешевые кредиты
"Мы увеличили максимальную сумму кредита по программе с 1,5 млн до 2 млн гривен, позволили кредитовать приобретение коммерческой недвижимости. Новые правила позволяют предоставлять кредиты бизнесу, который работает по франшизе и использовать до 25% кредитных средств на текущие нужды – так называемые оборотные средства", – написал Шмыгаль.
Эти изменения должны улучшить возможности малых предпринимателей расширить свой бизнес, а начинающим – упростить организацию собственного дела.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. Он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.
Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.
Программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5-7-9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.
Кабинет министров предусмотрел 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% для поддержки микро- и малого бизнеса.
21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. В этом фонде украинский мелкий и средний бизнес сможет брать кредиты под 5-7-9%.
В середине февраля общая сумма "дешевых кредитов от Зеленского" под 5-7-9%, которые уже выдали украинским предпринимателям, составила 27 млн гривен.
Самым популярным "дешевым кредитом от Зеленского", которые украинские банки дают мелким предпринимателям под 5-7-9%, оказался займ в размере 1 млн гривен.
Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 марта включает дополнительную опцию – кредитные гарантии.
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