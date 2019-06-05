Итоги года работы в сфере ТЦУ подвели участники юбилейного V форума "Трансфертное ценообразование и налоговое планирование 2019"

Последний весенний день отличился плодотворной работой юбилейного V Международного форума "Трансфертное ценообразование и налоговое планирование 2019".

Так, уже в пятый раз должностные лица Министерства финансов Украины, ДФС Украины, НБУ, судьи, отечественные и иностранные эксперты в сфере трансфертного ценообразования, практикующие юристы и аудиторы собрались, чтобы обсудить последние законодательные новации, проблемы, перспективы развития и практические аспекты работы в области трансфертного ценообразования.

Мероприятие началось приветственным словом от организаторов форума. Партнер, руководитель практики трансфертного ценообразования Лариса Врублевская поздравила участников форума, отметив актуальность вопроса трансфертного ценообразования и активность развития указанной практики в Украине. Управляющий партнер Юридической группы EUCON Ярослав Романчук отметил, что за 5 лет работы форум расширил свою тематику, добавив также вопросы международного налогового планирования, а также расширил границы и масштабы, с каждым годом привлекая к работе все большее количество экспертов.

Первая сессия "Международные налоговые тренды и их влияние на украинский бизнес. Итоги первых пяти лет действия правил трансфертного ценообразования в Украине. Переход от периода адаптации к периоду эффективного функционирования" началась словом от судьи Верховного суда, президента International Fiscal Association Ukraine Натальи Блаживской, которая вместе с Ярославом Романчуком стала модератором дискуссии. Так, госпожа Блаживская подчеркнула значение международного налогового права, влияния BEPS и MLI на украинское законодательство, подняла вопрос глобальных трендов и украинских реалий.

Первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в свою очередь объяснила аспекты реформирования финансового сектора, отметив, что главным аспектом является прозрачность банковской системы. Так, Катрина Рожкова указала, что финансовая стабильность возможна только при налоговой стабильности. "Закон Украины" О валюту и валютные операции " – безвизовых для капитала, – метко отметила госпожа Рожкова, а также добавила, – без применения плана BEPS мы не сможем обеспечить финансовую и ценовую стабильность".

Старший проектный менеджер Офиса поддержки реформ при Министерстве финансов Украины Евгений Козлов стал вестником новостей форума, состоявшегося накануне в Париже. Так, эксперт рассказал о вопросах, которые обсуждал с зарубежными коллегами, в частности о "digital economy" – ряд цифровых гигантов, которые развиваются за счет количества пользователей, а также о потенциале увеличения налоговых доходов в мире, работу системы автоматического обмена налоговой информацией, по которой была передана информация о 47 млн. банковских счетов на 5 трлн. долларов.

Даниил Гетманцев, президент Ассоциации налоговых советников, рассказал участникам форума об управлении рисками, новые подходы к постаудита, реализацию принципа "налоги должны платить все", а также необходимость доработки института ТЦУ в Украине. Также спикер отметил, что есть необходимость осуществления автоматизации процесса, решит многие вопросы по разгрузке суда.

Директор Департамента стратегического развития и международного сотрудничества Государственной фискальной службы Украины Анатолий Александров говорил об изменении модели экономики, строительство новой политики и системы работы государства с налогоплательщиками. Главным, по мнению спикера, вопрос ТЦУ является – построение нового департамента, который будет заниматься вопросами ТЦУ и должен акцентировать внимание на аудите, администрировании и международном сотрудничестве.

Руслан Лазаренко, советник по вопросам государственных финансов Немецкого общества международного сотрудничества GIZ Украины, рассказал о сотрудничестве представительства немецких коллег с украинскими, в частности об организации ими различных мероприятий для работников украинских налоговых структур, о сотрудничестве с государственными органами, подготовку соответствующих специалистов и кадрового резерва, проведения тренингов и семинаров для работников системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Заместитель бизнес-омбудсмена в Украине Татьяна Короткая, в свою очередь, отметила, что фискальная служба уделяет внимание каждому кейсу по вопросам ТЦУ.

Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе отметил, что чрезвычайно важными являются вопросы нового Налогового Кодекса развития, осуществления коренных изменений и реформирования налоговой системы, а также отметил необходимость остановки процесса реформирования ДФС до избрания нового парламента.

Завершилась дискуссия выступлением генерального директора Eurofast Global, члена правления IFA Ukraine Христодулоса Дамиани, который указал, что за последние 5 лет Украина понесла большие изменения, чем за предыдущие годы независимости, изменились векторы развития, мотивация и философия, а также спикер подчеркнул, что по Украине и ее внутренними изменениями наблюдают другие страны.

Вторая сессия форума была посвящена теме "Как новые механизмы борьбы с уклонением от налогообложения, отмыванием денег и контроля за валютными операциями будут влиять на трансфертное ценообразование в Украине?". Ее Модерато стала председатель квалификационной комиссии, член Совета Союза налоговых консультантов Украины Ирина Тертишник.

Открыл сессию своим выступлением начальник Управления реформирования финансового сектора Департамента стратегии и реформированию НБУ Евгений Степанюк, который рассказал об особенностях политической нестабильности и ее влияния на экономическое положение в стране, проблемы налогообложения холдинговых компаний в низконалоговых юрисдикциях, о подводных камнях на пути принятия Закона по внедрению Плана действий BEPS в Украине, а также отметил, что большой бизнес давно работает по новым правилам.

Татьяна Острикова, народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, указала, что сейчас на рассмотрении ВРУ нет законопроекта о BEPS и введение налога на выведен капитал. В свою очередь, спикер добавила, что вопрос введения налога на выведен капитал является чрезвычайно важным аспектом в контексте ТЦУ.

Старший проектный менеджер Офиса поддержки реформ при Министерстве финансов Украины Евгений Козлов в прежнее выступления добавил, что полностью пункты плана BEPS реализовать не удалось, однако есть определенные успехи – прежде всего – это ратификация соглашения MLI.

Максим Васюк, начальник отдела Департамента финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины, провел анализ типовых схем отмывания денег, привел реальные примеры функционирования этих схем, а также рассказал о законодательных мерах борьбы с отмыванием денег в мире.

Ярослав Романчук, закрывая вторую сессию, рассказал о том, почему украинские компании используют иностранный элемент при корпоративном структурировании, назвал факторы, которые следует учитывать при выборе иностранной юрисдикции. В завершение своего доклада спикер подчеркнул, что международное корпоративное структурирование сегодня является оптимальным, универсальным и выгодным инструментом защиты бизнеса от третьих лиц.

Экватором мероприятия стала третья сессия "Международный опыт применения законодательства в сфере трансфертного ценообразования и прозрачность налогового планирования", которую модерировал управляющий партнер INTAX GROUP Александр Ковтонюк.

Генеральный директор Eurofast Global, член правления IFA Ukraine Христодулос Дамиану провел детальный анализ опыта сотрудничества Кипра с европейскими странами, а также рассказал об опыте Болгарии, Греции, Хорватии и Боснии, об особенностях работы CRS системы в Европе.

О функционировании IP-боксов рассказала патентный поверенный Украины, адвокат, управляющий партнер патентно-юридической компании IPStyle Мария Ортинская. Так, спикер рассказала о цели IP-боксов, коснулась вопроса декларирования доходов от объектов интеллектуальной собственности, взаимосвязь ТЦУ и интеллектуального права. По словам спикера IP-боксы на Кипре уже почти не используются, но они используются в Польше с определенными особенностями. А также спикер подчеркнула, что основной тренд – почти полное прекращение использования IP-боксов.

Руководитель отдела проверок представительств нерезидентов Департамента аудита ГУ ДФС в г.. Киеве Александр Семенище рассказал участникам о функционировании и налогообложения представительств, в частности отметил, что представительства пока могут рассматривать свою деятельность через ТЦУ.

Евгения Абросимова, партнер по ТЦУ компании "Аудит-Инвест", на практическом примере рассказала участникам о применении внутренних аналогов при подготовке документации по ТЦУ.

Четвертая сессия "Контроль за трансфертным ценообразованием – первые результаты проверки налоговых органов. Развитие судебной практики" модерувалась аудитором, партнером, руководителем практики трансфертного ценообразования Юридической группы EUCON Ларисой Врублевской.

Начальник управления отдельных объектов и категорий плательщиков Департамента аудита ГУ ДФС в г.. Киеве Сусанна Михоник рассказала о проведении детального анализа контролирующими органами, проверки ДФС – популярные проверки и их особенности, причины затягивания проверок, о подготовке документации для проверки, самостоятельное корректировки документации.

Вячеслав Кругляк, начальник управления проверок трансфертного ценообразования Департамента аудита ДФС Украины, остановился на проблемных вопросах выбора метода, проанализировал нюансы о внесении изменений в форвардные контракты, проанализировал изменения норм ТЦУ в Украине и очертил мировой опыт.

Ирина Дудка, начальник отдела проверок трансфертного ценообразования Офис крупных налогоплательщиков ДФС Украины, проанализировала и разобрала практические кейсы первых споров по трансфертному ценообразованию – на стадиях административного и судебного обжалования с позиции ДФС.

Последним выступлением четвертой сессии стало выступление Владимира Бевзы – адвоката, заместителя руководителя налоговой практики юридической группы EUCON. Так, эксперт дал рекомендации по командной работы, рассказал о цене ошибки налогоплательщика. "Судьи в Украине в ТЦУ не готовы, особенно судьи первой инстанции", – отметил спикер.

Последней, пятая сессия была посвящена рассмотрению практических вопросов по подготовке документации по ТЦУ.

Так, Лариса Врублевская остановилась на критериях качества документации по ТЦУ, в частности спикер отметила, что документация по ТЦУ должна содержать информацию предусмотренную пп.39.4.6 НКУ. "Если налогоплательщик использовал наиболее целесообразный метод установления соответствия условий контролируемых операций принципа" вытянутой руки ", согласно критериям, предусмотренным п.39.3 НКУ, такой же метод используется при проверке контролирующим органом. Если обоснование условий сделок недостаточное или ненадлежащее, контролирующий орган право доказывать это, применяя другие подходы ", – подчеркнула Лариса Врублевская.

Аудитор, налоговый советник Юридической группы EUCON Жанна Билобловська завершила форум информативным выступлением, рассказав слушателям о критериях выбора стороны исследуемого требования к алгоритму распределения операционных доходов и расходов, привела алгоритм сегментации показателей финансовой отчетности и назвала факторы, влияющие на уровень сегментации.

Кроме интересных выступлений, производительных дискуссий, активных обсуждений, общения и новых знакомств участников форума ждал сюрприз от сладкого партнера мероприятия – компании "Киевский БКК", а именно розыгрыш вкусных новинок! Так шесть счастливчиков получили по результатам розыгрыша торты, поэтому форум закончился не только на положительной, но и на сладкой ноте!

Юридическая группа EUCON на этом не останавливается и обещает расширять свои границы, поэтому ожидайте продолжение серии мероприятий по тематике трансфертного ценообразования, следите за новостями на сайте и страницами компании в социальных сетях! До новых встреч и новых вершин!

Материал подготовлен юридической группою EUCON .

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