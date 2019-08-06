В Украине кардинально поменяют номера банковских счетов: озвучены риски

Переход украинских банков на использование системы IBAN может вызвать задержки платежей по кредитам, что в свою очередь приведет к судебным спорам.

Об этом сказала старший юрист юрфирмы EVRIS Катерина Бредуляк, передает "Интерфакс-Украина". По ее словам, причина в том, что, как ожидается, в формат IBAN будут переводить не только обычные счета граждан и компаний, но и счета для погашения кредитов.

"Если банки не доработают программное обеспечение, такие новации могут привести к задержкам с проводками и путаницей с оплатой по кредитам. В результате, если платежи по кредиту будут поступать на счета не в срок, указанный в графике платежей, у клиента возникнет просрочка по кредиту", – пояснила она.

В таком случае, если банки будут отрицать свою вину, то, по словам Бредуляк, возможны судебные споры.

Юрист обращает внимание, что новым клиентам счет IBAN банки будут открывать сразу, а существующим должны перевести номера счетов автоматически до 1 ноября 2019 года.

"На практике это может привести к задержкам с проводками. Это может быть связано с недоработкой банковских программ по обслуживанию и внедрению счетов, интегрированных с операционным днем банка, а также, что немаловажно, обучением банковских работников: юристов, бухгалтеров, операционистов. Кроме того, переход на нововведенный номер IBAN может отразится на клиентском ПО", – сказала Бредуляк.

IBAN

Вместе с тем, она обратила внимание на то, что в переходной период клиенты банка могут указывать в реквизитах расчетных документов как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Для перехода на стандарт IBAN от клиентов банка не потребуется каких-либо документов или заявлений, и тем более подписания дополнительных соглашений. Изменение номеров счетов будет происходить автоматически. Держатели банковских карт могут узнать свой номер счета в онлайн-банкинге своего финансового учреждения. Что касается бизнеса, то новый номер счета IBAN позволит отказаться от старых банковских реквизитов (ЭДРПОУ, МФО банка и самого счета).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская банковская система с 5 августа 2019 года перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN.

Новые счета теперь будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. В этот набор символов входит код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка.

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