В Україні, незважаючи на жорсткі карантинні заходи та обмеження, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17 квітня 2020 року оголосив про проведення планового кваліфікаційного відбору за напрямком "Організація відкритих торгів (аукціонів)". Пропозиції приймають до 12 травня.

А ось яким чином це робити, коли співробітники знаходяться на самоізоляції, а підготувати значний пакет документів в умовах карантину майже неможливо? Виникають логічні запитання: навіщо Фонду проводити відбор в умовах, коли більшість учасників не зможуть взяти в ньому участь? Чи не спортворить це конкурентні умови і не призведе до того, що лише "свої" майданчики зможуть взяти участь в конкурсі?

В чому справа? Всі торгівельні майданчики, які хочуть продовжити працювати по напрямку аукціонів Фонду гарантування вкладів, або ті, які хочуть долучитись до цього переліку, повинні забезпечити вихід на роботу своїх працівників. Тобто, Фонд таким своїм оголошенням примусово спонукає до порушення режиму карантину.

Крім того, участь у конкурсному відборі передбачає сплату від учасника забезпечувального платежу у сумі 1,6 млн. грн., що в умовах карантину та суттєвого скорочення заробітку для багатьох також буде складно, адже зараз передусім всі намагаються зберегти робочі місця та заробітну плату для своїх працівників.

Однак насправді, це лише верхівка айсбергу. Працювати в режимі карантину дійсно дуже важко всім і далеко не всі торговельні майданчики, які зараз акредитовані, підуть на порушення карантину. Дехто просто не захоче, а дехто не зможе. Таким чином, новий кваліфікаційний відбір, організований Фондом за таких тяжких обставин в країні має всі шанси перетворитись на конкурс для кишенькових торговельних майданчиків самого Фонду. Адже більшість майданчиків просто не зможуть взяти участь у ньому.

Зараз акредитовано 31 торговельний майданчик. Це дає змогу проводити аукціони у незалежному, прозорому режимі. До цієї мети ішли багато років. Зокрема, всі пам’ятають часи, які існували до впровадження системи "Прозорро", і повністю контрольовані так звані "аукціони", коли актив продавався тому, кому потрібно, і по ціні, яка потрібна. Впровадження системи "Прозорро" зупинило цю практику, однак, вочевидь, це влаштовує не всіх. І єдиний спосіб повернутись до "старих добрих часів" за умови проведення аукціонів через систему "Прозорро" - це скоротити кількість акредитованих майданчиків. Тоді просто можна буде домовлятись, хто і який лот продає і по якій ціні. Не буде непотрібних конкурентів, не буде збільшення ціни і при цьому все буде продаватись, як і раніше, через систему "Прозорро". Коли акредитованих майданчиків багато, грати в договірні аукціони неможливо, а от коли їх буде декілька, то проводити аукціони під повним контролем буде легко. І Фонд своїми діями активно цьому сприяє.

Це досить брудна гра з боку Фонду. Така поведінка повністю нівелює авторитет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як органу державної влади. Як можна використовувати такий тяжкий для країни час і проводити сумнівні конкурсні відбори? Про який справедливий конкурс взагалі можна говорити? І головне питання кому так вкрай потрібен цей конкурсний відбір, який настільки терміновий, що навіть надзвичайна ситуація йому не перепона?

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