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17 января • обновлено в 10:04
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Гончарук подал в отставку

29.4т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внести в парламент.

Об этом глава правительства сообщил в пятницу, 17 января, на странице в Facebook. Премьер отметил, что написал заявление, чтобы "убрать любые сомнения об уважении к президенту" после скандала с записями разговоров якобы его с руководством Национального банка и чиновниками Министерства финансов.

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"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", – заявил Гончарук.

В Офисе президента сообщили, что рассмотрят заявление: "Президент Украины получил подал премьер-министр Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно".

Также премьер-министр отчитался, что сделал за четыре месяца на должности и рассказал о планах.

О каких достижениях сказал Гончарук:

1. Подготовили газотранспортную систему к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платежку за отопление для большинства украинский до 30%.

2. Перезагрузили топ-руководство органов государственной власти.

3. Успешно провели переговоры с Международным валютным фондом и достигли договоренности о сделке на рабочем уровне.

4. Все это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и вдвое уменьшить стоимость гривневых займов. С 18% до 9%.

Планы Гончарука на 2020-й год:

1. На следующей неделе (с 20 января - Ред.) будут запущены первые государственные онлайн-сервисы, которые упростят жизнь людей.

2. С 1 февраля запустится программа доступного кредитования для предпринимателей – 5/7/9%, а уже осенью нашей целью является ипотека под 11-12%.

3. С 1 марта будет запущена программа "Большая стройка", что позволит отремонтировать и построить более 4000 км дорог, качественно обновить 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 приемных отделений.

4. Кабмин принял программу медицинских гарантий. С 1 апреля государство полностью компенсировать расходы на роды, лечение инсульта, инфаркта. Расширили программу "Доступные лекарства", в которую включены инсулин.

5. Подготовлено к запуску приватизации более 500 убыточных не стратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет.

6. Правительство не будет больше переплачивать по внешним и внутренним обязательствам. За последний месяц Украина привлекала ресурсы по 2.22% в евро и 9,88% в гривне. Это лучший показатель за 10 последних лет и важный фактор для роста всей экономики страны.

Новость дополняется...

Отметим, что ранее такие же заявления написали и сотрудники Офиса президента, не указав при этом дату. В любой момент Зеленский может подписать документ.

Отставка Гончарука

Отставка Гончарука

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

  • Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

  • В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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Автор
Андрей Довгань
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Ну надо же..А еще вчера недалекие чубатые смеялись над Медведевым который подал в отставку =)
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Вот это сменяемость власти - всем остальным странам остается только завидовать. СУГС?????
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Romanov Victor
Romanov Victor
Обидели мышку - написяли в норку! Какое ж оно ранимое. Один "смелый" сказал втихаря, что полная бестолочь и того слили.
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