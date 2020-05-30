"Газпром" рекордно снизил транзит газа через Украину: поставки упали до исторического минимума

С начала года "Газпром" транспортировал через Украину около 20 мрд кубометров, это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При сохранении такого темпа, годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе украинской ГТС. В январе-мае 2020-го средний суточный режим транзита составил 132 млн куб. м газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн куб. м / сутки.
Вместе с тем, с начала года "Газпром" полностью оплачивает забронированые мощности для транзита газа из РФ (65 млрд куб. м на 2020 год). Со своей стороны Украина выполняет все суточные заявки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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