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30 мая • обновлено в 16:08
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"Газпром" рекордно снизил транзит газа через Украину: поставки упали до исторического минимума

1.7т
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С начала года "Газпром" транспортировал через Украину около 20 мрд кубометров, это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При сохранении такого темпа, годовой объем транзита может составить 52-55 млрд куб. м, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской ГТС. В январе-мае 2020-го средний суточный режим транзита составил 132 млн куб. м газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 млн куб. м / сутки.

"Газпром" рекордно снизил транзит газа через Украину: поставки упали до исторического минимума

Вместе с тем, с начала года "Газпром" полностью оплачивает забронированые мощности для транзита газа из РФ (65 млрд куб. м на 2020 год). Со своей стороны Украина выполняет все суточные заявки.

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Тема
газопровод
Место
Украина
Теги
газопровод транзит газа
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