Газ для Украины подешевел, а для украинцев подорожает: что будет с тарифами 

Импортный газ для Украины подешевел до более 7 грн за кубометр, в результате население платит за голубое топливо больше, чем бизнес. И если правительство не внесет правки в свое постановление, уже в мае газ может снова подорожать.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с ценами на голубое топливо и почему подорожание могут отменить.

Главное:

из-за снижения тарифа на открытом рынке, украинцы платят за голубое топливо больше, чем бизнес;

в апреле импортный газ может снова подешеветь, а украинцы будут платить столько же, сколько и сейчас;

в мае, согласно договоренностями с МВФ, тариф должны поднять до более 10 грн за куб;

Кабинет министров инициирует с МВФ переговоры для того, чтобы отменить грядущее подорожание.

Почему украинцы платят больше бизнеса

Украинцы платят за каждый кубометр газа 8,55 грн, а бизнес в среднем отдает за такое же количество голубого топлива всего 7,92 грн (данные УЭБ за март). Фактически, "рыночные цены" ниже, чем установленные правительством тарифы для населения. Такая ситуация произошла впервые за несколько лет.

В Украине весь рынок газа можно условно поделить на две составляющих. Первая – бизнес. Они покупают голубое топливо у любого понравившегося поставщиков, а таких сейчас десятки. Вторая часть – население. Простым украинцам через газсбыты (подразделения облгазов) голубое топливо поставляет "Нафтогаз". И его стоимость определяет своим постановлением Кабинет министров.

На открытом рынке газ дешевеет, а население все время покупает по одной и той же цене. Как видно на графике, в феврале стоимость голубого топлива была на уровне 9,2 тыс. грн за 1000 куб. м., а уже в марте цена упала до 7,9 тыс. грн.

И, как прогнозирует глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, в апреле стоимость голубого топлива снова снизится. "На европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая цена, установленная для населения", – заявил Коболев.

Проблема в том, что рынок газа в Украине полноценно действует только в сегменте промышленных потребителей. Именно они могут ежемесячно покупать голубое топливо по наиболее выгодным на рынке ценам. У населения же цена фиксированная. Идея заключается в том, чтобы ограничить тариф для населения на конкретной цифре. На данный момент это 8,55 грн за куб. И если постановление не изменить, начиная с мая, голубое топливо будет стоить более 10 грн.

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Так, в постановлении Кабмина зафиксирована стоимость газа. Она составляет 8,9 тыс. грн за 1000 куб. м. Сейчас украинцы платят 69% указанной цены плюс дополнительные расходы (в том числе тарифы облгазов), а уже с мая украинцы должны будут платить 80% от базовой цены, что в перерасчете на кубометр составит более 10 грн. В это же время стоимость голубого топлива для промышленных потребителей может быть на уровне 7 грн за кубометр.

Это позволяет впервые за несколько лет тариф на газ для населения не поднять, а наоборот – снизить.

Правда, уже зимой ситуация на мировом рынке изменится, спрос на голубое топливо увеличится, а вместе с ним поднимутся и цены. Поэтому говорить о снижении тарифов покамест не приходится. Однако в Кабмине, опираясь на заявление "Нафтогаза", уже сообщили: будут пытаться отменить майский рост цен на газ.

Для этого Кабинет министров должен согласовать свое решение с Международным Валютным Фондом. Пересмотр цен прописан в меморандуме с МВФ, в результате которого Украина получила очередную кредитную программу. Если в одностороннем порядке нарушить условия, страна может остаться без дешевого кредита, а это приведет к дестабилизации ситуации на валютном рынке, проблемам с выполнением бюджета, пошатнет ситуацию в экономике.

"Я поручу "Нафтогазу" совместно с Министерством финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить каких-либо повышений на газ, опираясь на предложение "Нафтогаза Украины", – заявил 15 марта премьер-министр Владимир Гройсман.

Газ может подешеветь из-за России

Согласно исследованию Wood Mackenzie, поставки газа в прошлом году достигли рекордной отметки. Это совпало с достаточно мягким началом зимы в Европе. В результате хранилища заполнены голубым топливом, и это при достаточно высоком предложении сжиженного газа.

Все эти факторы, уверены в Mackenzie, приведут к первому за четыре года падению цен на голубое топливо в Европе. С такими оценками соглашаются и украинские эксперты.

"Факторами к снижению цены выступает слабая корреляция газа и нефти, которая была присуща в 4 квартале 2018 года, и то, что газ может еще отыграть падение Brenta, а также слабый рынок угля. И конечно же, большие объёмы LNG (сжиженный газ. – Ред.), которыми законтрактована Европа до конца января", – поясняет глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи (УЭБ) Алексей Дубовский.

Тысяча кубометров газа на европейских хабах в 2019-м будет продаваться по цене около $230-270 (6,1-7,2 тыс. грн), рассказывает OBOZREVATEL аналитик сырьевых рынков Concorde Capital Дмитрий Хорошун. А это на 10-20% меньше, чем в декабре 2018-го.

"Разумеется, что рынок природного газа в Европе имеет свои особенности, не привязанные к цене на нефть, как и отмечает Wood Mackenzie. В частности, он указывает, что объем поставок России и предложение сжиженного природного газа будут ключевыми факторами, которые могут привести к коллапсу цен летом", – поясняет Дмитрий Хорошун.

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