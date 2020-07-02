Галина Третьякова и недвижимость на миллиарды: зачем главная по соцполитике в "Слуге" воюет с профсоюзами

Глава парламентского комитета по соцполитике Галина Третьякова после скандала с заявлением о "детях низкого качества" активно раздает интервью и пытается всячески отбелить свою репутацию. И пока СМИ обсуждают ее моральный облик, в Верховной Раде по ее инициативе собираются забрать имущество профсоюзов на миллиарды долларов.

И это, возможно, уже не первая попытка парламентария распоряжаться активами, накопленными за десятилетия.

О том, зачем Третьякова объявила войну профсоюзам и чем это чревато – читайте в материале OBOZREVATEL.

Война с профсоюзами: чего хочет Третьякова

Галина Третьякова много лет работала лоббистом страховых компаний в Украине. Но придя - вместе со "Слугой народа" – в парламент, решила заниматься социальной политикой. Одно из первых важных решений парламентария – без конкурса назначить главой соцстраха своего человека Елену Думу. Последнюю буквально через несколько месяцев уволили за многочисленные нарушения.

Источники OBOZREVATEL в соцстрахе и Министерстве социальной политики объясняли: скорее всего, Третьякову может интересовать недвижимость Фонда. А это десятки и сотни объектов, профилакториев и санаториев по всей стране. Мол, если начать приватизацию (а такая попытка уже была), можно распоряжаться миллиардами.

По закону назначать Думу должны были на конкурсе представители правления Фонда. Но если комитет по социальной политике (возглавляет Третьякова) договорится с Министерством соцполитики (на тот момент возглавляла приближенная к Офису президента Юлия Соколовская), то отдать должность можно без конкурса.

Галина Третьякова "объявила войну" профсоюзам thepage.ua

С Думой у Галины Николаевны не получилось, за многочисленные нарушения, накопленные долги по выплатам и множество конфликтов в самом соцстрахе ее отправили в отставку. Теперь же "слуга народа" подошла с другой стороны – предложила принять законопроект №2681, который, как заявляют профсоюзы, фактически разрушат существующую систему.

Профсоюзные организации лишатся финансирования (сейчас работодатель должен отдавать 0,3% средств фонда оплаты труда на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу), не смогут отстаивать интересы сотрудников при увольнения и т.д.

Чем должна закончиться "реформа профсоюзов", призналась сама Третьякова: приватизировав имущество, которое находится в управлении профсоюзов, государство получит около двух миллиардов долларов. Это же прописано и в самом документе.

"Это все – государственное имущество. Это означает, что, приватизировав его, мы можем получить, если продадим эти комплексы, 2 миллиарда долларов дополнительных доходов в бюджет, не обращаясь за границу за кредитами МВФ, ЕБРР и других структур. У нас это имущество есть, оно просто присвоено структурой, которая не имела на это права", – сказала Третьякова.

Зачем распродавать недвижимость профсоюзов и соцстраха?

Еще в прошлом году руководство соцстраха (на тот момент его возглавлял Евгений Баженков), как утверждают в Минсоце, выдал указание на передачу 59 объектов недвижимости в частную собственность. Пока его пытались уволить, он поменял документы еще на 12 объектов, а уже после увольнения через регистратора восстановился на должности, что Минсоц назвал рейдерским захватом.

Схему удалось свернуть, но идея осталась, более того, сейчас ее открыто озвучивает и сама Галина Николаевна. Самое интересное: кто и по какой цене сможет купить эту недвижимость. Если санатории, здания достанутся приближенным к власти предпринимателям, они смогут завладеть целым состоянием по особым условиям.

Галина Третьякова в Верховной Раде thepage.ua

Война против профсоюзов Галины Третьяковой – возможно, первый шаг к тому, чтобы в будущем отобрать их имущество. Без них, фактически, не будет кому распоряжаться и управлять объектами, значит, в любом случае их придется отдать на приватизацию.

"№2681 - наиболее известный в профсоюзах законопроект. Он делает реституцию имущества, которое было передано профсоюзному движению в 1960 году. Перечень объектов есть на сайте rada.gov.ua. Это приказ Министерства здравоохранения СССР, согласно которому более чем 4 тысячи объектов были переданы в управление, там прямо написано – не в собственность, а в управление ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, - ред.)", – отметила Третьякова.

Следующий шаг – собрать взносы на пенсии в частные фонды

Еще одно важное нововведение от Галины Третьяковой обязать всех работодателей отдавать часть зарплаты в частные пенсионные фонды. Эта идея обсуждается уже несколько десятков лет, но главный вопрос: как сохранить накопленные деньги в условиях, когда в Украине нет ни развитого фондового рынка, ни надежных финансовых инструментов.

Не получится ли так, что украинцы будут годами отдавать деньги в частный фонд, который потом просто обанкротится, или же деньги "съест" инфляция и они просто обесценятся. Ответа на этот вопрос нет.

Частные страховики готовы собирать деньги, но никаких гарантий дать не могут. Галину Третьякову такая ситуация не смущает. Предложений, как стабилизировать существующую солидарную пенсионную систему, как вывести зарплаты из тени и повысить социальные стандарты, в том числе и минимальную зарплату, кроме как декларативных, глава профильного комитета не разработала. При этом законопроект об обязательных взносов в накопительные фонды она уже зарегистрировала. А это миллиарды гривен в год.

Страховой бизнес – важная сфера, которая безусловно должна развиваться в Украине. Но может ли лоббист этого направления заниматься социальной политикой – огромный вопрос. Разрушая существующую систему, мы рискуем остаться у разбитого корыта.