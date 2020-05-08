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8 мая • обновлено в 16:51
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В Раде утвердили все правки к законопроекту о "Привате", который требует МВФ

1.6т
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Финансовый комитет Верховной Рады утвердил сокращенную таблицу поправок к законопроекту о банках, который делает невозможным возвращение ПриватБанка прежним владельцам.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Facebook.

"Только что утвердили сокращенную таблицу и внесли технико-юридические замечания (5 технических поправок). Общее количество – 241 правка. 11 поправок отклонено. Как председатель счетной комиссии подтвердил правильность голосования. Дорога законопроекта для голосования Радой в целом 13 мая открыта", – написал Железняк.

Комитет будет рекомендовать Совету принять законопроект во втором чтении и в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, финальная таблица поправок к законопроекту о банках, который рассматривается по особой процедуре, оказалась в 72 раза меньше предыдущей.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Ярослав Железняк
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины ПриватБанк
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