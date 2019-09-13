"Это жесть! Никто не поверит!" появилось видео с рекордной в Украине плантации конопли

Нелегальная плантация конопли, обнаруженная правоохранителями в Ивано-Франковской области, поражает своими размерами. Чтобы обойти ее всю, придется потратить прилично времени.

Показательное видео со "стартапом" на 100 тысяч кустов появилось в Twitter-аккаунте сайта "Цензор.Нет".

"Это жесть! Наверное 100 метров, да? Никто не поверит, что это у нас такое!", – удивляется размерам плантации человек, снявший ролик.

Зеленые кусты, высаженные как под линеечку, уходят вдаль. А сверху их прикрывает современная теплица.

"Как же прекрасны карпатские леса", – иронизируют комментаторы.

Как же прекрасны карпатские леса... — . (@MzWJiB0v3Uc6653) September 13, 2019

"Це жесть! Ніхто не повірить!" - на Прикарпатті правоохоронці виявили 4 гектари теплиць із коноплями на 50 млн євро.



Чк вам такий "стартап" на 100 тисяч кущів конопель? pic.twitter.com/tUeogFU7aC — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 13, 2019

Видео: "Фіртка Франківськ"

Рекордная плантация Facebook Денис Шмыгаль

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области на территории Яблуновской громады обнаружили рекордную плантацию марихуаны.

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