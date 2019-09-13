Главная Новости
13 сентября • обновлено в 17:44
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Это жесть! Никто не поверит!" появилось видео с рекордной в Украине плантации конопли

1.1т Читать материал на украинском

Нелегальная плантация конопли, обнаруженная правоохранителями в Ивано-Франковской области, поражает своими размерами. Чтобы обойти ее всю, придется потратить прилично времени.

Показательное видео со "стартапом" на 100 тысяч кустов появилось в Twitter-аккаунте сайта "Цензор.Нет".

"Это жесть! Наверное 100 метров, да? Никто не поверит, что это у нас такое!", – удивляется размерам плантации человек, снявший ролик.

Зеленые кусты, высаженные как под линеечку, уходят вдаль. А сверху их прикрывает современная теплица.

"Как же прекрасны карпатские леса", – иронизируют комментаторы.

Видео: "Фіртка Франківськ"

Рекордная плантация

Рекордная плантация

Facebook Денис Шмыгаль

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области на территории Яблуновской громады обнаружили рекордную плантацию марихуаны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "наркотрафик" на OBOZREVATEL.

Тема
наркотрафик
Место
Украина
Теги
конопля наркотики
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel