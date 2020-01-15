"Должны отдать $75 млн?" Коболева и Витренко потроллили за долг "Газпрому"

В Украине, обсуждая огромные премии, которые получат топ-менеджеры "Нафтогаза" за победу над "Газпромом", задались вопросом – нужно ли их штрафовать за долг в $7,5 млрд, который простили России?

Так в Telegram-канале "Темный рыцарь" потроллили руководство НАК, которому должны заплатить около $29 млн (это 1% от $ 3 млрд долга, которые Украина получила по решению Стокгольмского арбитража).

"За оплату "Газпромом" $2,9 млрд Андрей Коболев и Юрий Витренко получат 1% премии – $29 млн. А за списанные "Газпрому" по этому же соглашению $7,5 млрд они заплатят в бюджет 1% – $75 млн?", – написали в Telegram-канале.

Премии в "Нафтогазе"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали договор о транзите газа. Достигнутые договоренности, впрочем, далеко не все считают лучшим из возможных результатом.

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с российским "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.

Украина не готова к началу прямых поставок газа из РФ, а потому намерена делать это только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Украина рассчитывает, что в будущем сможет договориться с Россией о хранении ее газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ).

Топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

Топ-менеджеры "Нафтогаза", которые добились от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, еще не получали премию за эту победу.

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