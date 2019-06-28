Доллар пробьет психологическую отметку: прогноз аналитика

Курс доллара в Украине до 5 июля на межбанке может торговаться через неделю около 26,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,1 грн.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне", – прогнозирует эксперт.

"Гривня устойчиво укрепляется с начала месяца, и в ближайшем будущем доллар может опуститься ниже 26 грн. Многие банки покупают гривну уже дешевле этой отметки. Однако дальнейшее снижение доллара будет зависеть от операций НБУ на валютном рынке. Если регулятор нарастит покупку валюты в резервы вблизи 26 грн, доллар может задержаться на этом рубеже и ниже не пойти", – отмечает эксперт.

Курс доллара в Украине Обозреватель

За 7 дней доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,33 грн до 26,17 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,31/26,34 до 26,15/26,17 (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,22/26,47 до 26,01/26,27 (-0,8%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 1,0%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!