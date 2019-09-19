"Черный четверг" для биткоина: криптовалюта упала ниже психологического уровня

Курс биткоина неожиданно обвалился. В четверг утром, 19 сентября, криптовалюта стоит около $9900.

Обвал цены, по данным портала CoinMarketCap, произошел около 6 часов утра по киевскому времени. Сначала плавно подешевев с $10 220 на $100, буквально за полчаса цена криптовалюты упала до $9860. К 9 часам утра монета немного подорожала.

Снижение курса по сравнению со стоимостью в среду, 18 сентября, составило $360, или более 3%. Капитализация с $183,4 млрд снизилась до $177 млрд. Таким образом, за полчаса владельцы цифровой валюты потеряли $6,4 млрд.

CoinMarketCap

Такие же проблемы и у владельцев других криптовалют. Из топ-100 криптовалют цена за сутки поднялась только у 17-ти. А в первой десятке главных монет убытков нет лишь у одной – криптовалюта Stellar выросла на 13,3%.

CoinMarketCap

Таким образом, прогнозы, которые аналитики давали ранее (что на этой неделе курс может снизиться до $10 100), не подтвердились.

Обвал биткоина эксперты по криптовалютам объясняют тревожными новостями из Китая. Там власти решили избавиться от майнеров (добытчиков) криптовалют.

"В преддверии падения СМИ подтвердили, что центральное правительство Китая планирует изгнать из страны майнинговую индустрию. Властям автономного района Внутренняя Монголия поручили обнаружить и закрыть незаконные фермы. Тем же предприятиям, которые пройдут инспекцию, необходимо будет платить стандартные тарифы в течение некоторого времени, а затем им также придется покинуть страну", – сообщил утром 19 сентября сайт FokrLog.

NewsBTC

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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