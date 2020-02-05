"КрАЗ" и "Бони и Клайд": опубликован список должников Фонда гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов опубликовал данные о компаниях и физлицах, которые имеют самые крупные долги перед закрывшимися банками. Рекордсмен – ООО "Бони и Клайд", которая должна "Дельта Банку" 3,1 млрд гривен.

Наибольшие недостачи у "Дельта Банка", банка "Финансы и кредит" и "ВТБ Банка". "В отдельных заемщиков задолженность составляет около 2 млрд грн. На взыскание этих средств есть судебные решения, которые ожидают выполнения", – сообщили в пресс-службе ФГВФЛ.

Рекордный долг имеет ООО "Бони и Клайд" (его переименовали в "Факториал") – оно должно "Дельта Банку" 3,1 млрд гривен. А общая сумма долга только у первой пятерки компаний перед "Дельтой" – 9 млрд 840 млн гривен.

Сколько должны "Дельта Банку"

Банку "Финансы и кредит" "Внешнеторговая фирма "КрАЗ" должна 1,9 млрд гривен, а "Торговый дом "Вагонозавод" – 1,3 млрд гривен.

"ВиЭйБи Банку" компания "Тельмановский карьер" не отдала 2,2 млрд гривен, а ООО "Железнодорожник" – 1,1 млрд гривен.

Не меньшие долги и перед "ВТБ Банком". Так, компания "Полтавахиммаш" по трем судебным делам, вступившим в законную силу, должна ему в общей сложности 6,7 млрд гривен.

Сколько должны "ВТБ Банку"

Банки-банкроты

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Константина Жеваго.

Северный апелляционный суд Киева арестовал активы владельца Дельта Банка Николая Лагуна на 691 млн гривен.

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