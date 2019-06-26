Биткоин рекордно взлетел в цене: сколько теперь стоит "монета"

Курс биткоина 26 июня вырос на 11,3% — до $12,5 тыс. за "монету". Это рекордный за последние 1,5 года показатель.

Об этом говорится в данных крупнейших криптовалютных бирж. Стоит отметить, что еще 1 июня одна "монета" продавалась за $8,5 тыс. Инвесторы, которые приобрели самую популярную криптовалюту несколько недель назад на сумму $50 тыс., уже сейчас получили $23,5 тыс. чистой прибыли.

Новости Биткоин неожиданно подскочил и побил годовой рекорд

Мнения о том, что будет с курсом биткоина в будущем, как и раньше, расходятся. Так называемые криптооптимисты ожидают резкого скачка, в то время как пессимисты продолжают говорить о "новой валюте" как о "непредсказуемом пузыре, который в любой момент может лопнуть".

Заработать на скачках биткоина возможно, но также есть вероятность потерять сбережения. К примеру, своего максимума "монета" достигла в декабре 2017-го. Тогда криптовалюта продавалась за $20 тыс. И для тех, кто приобрел коины еще на пике их популярности, существующий рост даже не компенсирует убытков.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как ожидается, новая криптовалюта Facebook — Libra — сможет использоваться для осуществления покупок во всем интернете, не только в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще несколько недель назад, аналитики спрогнозировали, что биткоин сможет пробить новый рекорд в $10 тыс.

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