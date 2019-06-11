Биткоин неожиданно взлетит в 4 раза: аналитик рассказал, кто успеет купить

Биткоин взлетит в цене за пять месяцев после того, как курс достигнет отметки $10 тысяч (на данный момент $7,9 тысячи).

Как сообщает издание РБК, криптовалюта достигнет $40 тысяч. Те, кто успеет приобрести валюту после достижения знаковой отметки, смогут увеличить свой капитал, предполагается в прогнозе аналитика Fundstrat Global Advisors Тома Ли.

Для того, чтобы цена криптовалюты продолжала расти, ей необходимо остаться "в плюсе" в июне, сообщил аналитик Cane Island Crypto. По его словам, если биткоин подешевеет в первый месяц лета, в июле его курс снизится еще сильнее. Лето — это традиционно самый сложный этап для цифровых денег.

Курс биткоина

По словам эксперта по техническому анализу Омкара Годбоула, сейчас главной цифровой монете необходимо оставаться выше уровня в $7432, иначе ее цена может резко упасть до $5800. На данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне в $7855.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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