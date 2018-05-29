Азербайджанский газопровод в обход РФ: чего ждать украинцам

Открытие азербайджанского газопровода с ЕС стало возможным благодаря частичному финансированию проекта из бюджета Евросоюза. Проектная мощность газопровода - 16 млрд кубов, из которых 6 млрд кубов должны идти на нужды Турции и 10 млрд - на нужды Европы.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Давая оценку открытию газопровода эксперт отметил, что строительство было частично профинансировано из бюджета Евросоюза. "Эта история существует уже достаточно давно. Европейским Союзом был принят большой план о частичном финансировании этого строительства за счет Европейского Союза. Поэтому этот коридор и строился", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что азербайджанский газопровод - это одна из составляющих "Южного коридора".

"Азербайджанский газопровод - это одна из составляющих "Южного коридора". Его проектная мощность - 16 млрд кубов, из которых 6 млрд кубов должны идти на нужды Турции и 10 млрд - на нужды Европы", - заявил Землянский, отметив при этом, что именно поэтому Украина в этом проекте не участвует и сам факт открытия газопровода никоим образом не коснется Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия выделила кредитную линию в размере 1,2 млрд евро под финансирование газопровода "Южный газовый коридор".

29 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев дал старт работе "Южного газового коридора", по которому газ будет транспортироваться в Европу в обход России. Церемония запуска азербайджанского проекта состоялась на Сангачальском терминале.