Аренда квартир в Украине взлетела в цене на 44%: что происходит

В Украине за прошедшие 12 месяцев выросли цены на аренду жилья на всех сегментах рынка. "Однушки" выросли на 43% в среднем "двушки" – на 30%, а трехкомнатные подорожали на 44%.

Об этом говорится в аналитике портала OLX. В Киеве среди всех отзывов на объявление 58% пришлось на "однушки". Что касается арендодателей, с начала 2019 чаще всего на платформе они предлагали "однушки" – 29 500 объявлений или 47%. На втором месте оказались двухкомнатные – 25 000 предложений. Также было около 9 000 съемных “трешек”, 14%. Сложнее всего найти жилье на Подоле и Печерске. Половина всех владельцев квартир, которые сдают жилье в аренду, делают это без риэлторов.

Самым бюджетным районом Киева оказался Деснянский, здесь однокомнатная квартира обойдется в 6 500 грн в месяц, а по цене трехкомнатной - 9800 грн - уже можно снять "однушку" в Шевченковском, который является вторым по стоимости аренды в Киеве.

Традиционно наиболее дорогие квартиры находятся в Печерском районе. Здесь стоимость “трешки” составляет 40 600 грн. Для сравнения, в прошлом году арендная плата была 15 000 грн. ТОП-3 самых дорогих районов закрывает Голосеевский, где средняя цена на двухкомнатное жилье - 13 900 грн, при том что в других районах за "двушку" можно снимать за 12 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство готовит новую редакцию законопроекта "Об аренде", которая может дать застройщикам возможность строить "арендные дома" (в них будут сдаваться квартиры). На данный момент большая часть рынка находится в тени.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!