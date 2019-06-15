ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Рынки и компании

Аномальная жара в Украине: цены на важные продукты взлетели

1.6тЧитать материал на украинском

В Украине с 1 мая по 1 июня из-за аномальной жары взлетели цены на огурцы. Также выросли цены на морковь, яблоки, свеклу и картофель.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. С 1 мая по 1 июня 2019 произошел рост цен на 70% социальных продуктов по собственному мониторингом Ассоциации поставщиков торговых сетей. Общая стоимость продуктового корзине стала выше на 0,4%. В прошлом году в июне общий рост стоимости социального корзине не произошло и общая потребительская инфляция по данным Госстата равна нулю. В 2017 году потребительская инфляция была до 1,6%, а 2016 года, наоборот, была дефляция, то есть общее падение цен на 0,2%.

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае:

1. Морковь - на 14,4%

2. Яблоки - на 13,9%

3. Свекла - на 9,1%

4. Картофель - на 7,7%

5. Ячневая крупа - на 4,2%.

"В апреле цена на первые огурцы была даже дешевле, чем год назад. Но в последнее время пришла жара, и огурцы нужно интенсивно поливать, или вес их будет меньше, ведь огурцы большей частью состоят из воды. А с поливом, с водой и ее доступностью у нас проблема, особенно на юге Украины. Так что на ценах могла отразиться такая аномальная жара, которая побила уже все мыслимые рекорды", – цитирует Алексея Дорошенко издание РБК.

Цены на продукты

Цены на продукты

Новости
США обвинили Иран в атаке: что будет с ценами на нефть

В мае потребительская инфляция на рынке продуктов составила 0,4%

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подешевели в мае:

1. Белокочанная капуста - на 42,3%

2. Лук - на 33,1%

3. Яйца куриные - на 9,2%

4. Гречневая крупа - на 0,7%

5. Рис - на 0,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Цены на продукты" на OBOZREVATEL.

Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Теги
продуктыцены
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Видимо прошлогоднюю морковь тоже усиленно поливают дорогой водой, и поэтому она подорожала.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel