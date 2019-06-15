Аномальная жара в Украине: цены на важные продукты взлетели

В Украине с 1 мая по 1 июня из-за аномальной жары взлетели цены на огурцы. Также выросли цены на морковь, яблоки, свеклу и картофель.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. С 1 мая по 1 июня 2019 произошел рост цен на 70% социальных продуктов по собственному мониторингом Ассоциации поставщиков торговых сетей. Общая стоимость продуктового корзине стала выше на 0,4%. В прошлом году в июне общий рост стоимости социального корзине не произошло и общая потребительская инфляция по данным Госстата равна нулю. В 2017 году потребительская инфляция была до 1,6%, а 2016 года, наоборот, была дефляция, то есть общее падение цен на 0,2%.

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае:

1. Морковь - на 14,4%

2. Яблоки - на 13,9%

3. Свекла - на 9,1%

4. Картофель - на 7,7%

5. Ячневая крупа - на 4,2%.

"В апреле цена на первые огурцы была даже дешевле, чем год назад. Но в последнее время пришла жара, и огурцы нужно интенсивно поливать, или вес их будет меньше, ведь огурцы большей частью состоят из воды. А с поливом, с водой и ее доступностью у нас проблема, особенно на юге Украины. Так что на ценах могла отразиться такая аномальная жара, которая побила уже все мыслимые рекорды", – цитирует Алексея Дорошенко издание РБК.

Цены на продукты

В мае потребительская инфляция на рынке продуктов составила 0,4%

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подешевели в мае:

1. Белокочанная капуста - на 42,3%

2. Лук - на 33,1%

3. Яйца куриные - на 9,2%

4. Гречневая крупа - на 0,7%

5. Рис - на 0,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%. Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленные цели.

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