Новый удар для Путина? В Крыму полностью перестал работать AliExpress

Китайский интернет-магазин AliExpress полностью перестал работать с аннексированным Крымом. Обмануть систему невозможно никакими "маскировками" под покупателей с материка.

При этом в техподдержке глобальной платформы все проблемы вежливо объясняют "техническим сбоем". Об этом пишут "Примечания".

Хитрить с доставкой жители полуострова были вынуждены начиная с 2015 года. Издание пишет, что сначала они в Краснодарском крае РФ "прописали" мегаполис с двухмиллионным населением и "русским" именем Щерук (так в кириллической раскладке выглядит значение Other, которое крымчане прописывают в поле адреса "город", чтобы обойти блокировку). Индекс при этом оставляли крымский. Также в адресах доставки заменяли буквы на цифры, а на мобильных устройствах отключали геолокацию или использовали VPN.

Но около двух недель назад все проверенные способы перестали работать. Платежи и аккаунты массово блокируются. Не помогает даже полная смена адреса на материковый. В материале сказано, что сообщения об этом стали массово появляться в группе "AliExpress Крым" во "ВКонтакте". Не обслуживают даже тех клиентов, аккаунты которых отмечены различными vip-статусами – они отдали китайским производителям от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов.

AliExpress полностью отказался работать с Крымом krimoved.crimea.ua

Некоторым помогает только полная смена аккаунта и доставка на материковый адрес в России.

"После заказа клиенту приходится вручную списываться с продавцом и просить поменять адрес на крымский. Или добавлять крымский индекс в одно из полей адреса, в надежде на то, что работники почты России догадаются его прочитать и перенаправят посылку на полуостров. Риск остаться без денег и без товара при этом резко возрастает – через 2 месяца ожидания на почте посылка уйдет обратно в Китай", – говорится с новости.

Крымчане пишут, что техподдержка AliExpress на все претензии отвечает, что произошел обычный технический сбой.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма жалуются на проблемы с иностранными и даже российскими компаниями. Прописка на полуострове стала для них "черной меткой". Об этом пишут блогеры в соцсетях. По их словам, весь цивилизованный мир воспринимает партнеров из Крыма как жителей тоталитарной Северной Кореи или Сирии.

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