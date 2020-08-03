Акционер 'Укрнафты' манипулирует правоохранителями и судами – эксперт

30 июля в офисах компании Smart Energy НАБУ проводило обыск. Следственные действия проводились для выемки документов, которые касались покупки компании "Аркона Газ-Энергия" в марте 2020 года британской компанией Regal Petroleum (сейчас Enwell Energy, входит в группу Smart Energy).

НАБУ рассматривает обстоятельства получения данной компанией лицензии на добычу углеводородов. В компании заявили, что считают обыски необоснованным давлением на бизнес.

Председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо прокомментировал данное событие, передает "Апостроф". Он отметил, что в случае с Арконой речь не идет о правовом или хозяйственном споре.

"Законность получения лицензии данной компанией рассматривали суды всех инстанций, и Верховный суд давно поставил точку в данном вопросе. Лицензия получена без каких-либо нарушений. Здесь явно просматриваются интересы акционера Укрнафты Игоря Коломойского".

Экперт отметил, что именно "Укрнафта" в административном суде неожиданно решила оспорить

законность приобретения лицензии "Арконой".

"Даже продавили решение в первой инстанции в свою пользу. Хотя мне не понятна позиция данного суда, которая идет вразрез с ранее вынесенным решением Верховного суда. Здесь точно нет правовой перспективы. Все это делается для давления на своих политических оппонентов", – сказал он.

"Именно люди Игоря Валерьевича сейчас драйверы всех процессов, которые происходят вокруг "Арконы". Они манипулируют и правоохранителями и судами. Покупатели просто попали между "молотом и наковальней". Видите и до обысков дошли. Хотя не понятно, какая связь между обстоятельствами получения Арконой лицензии несколько лет назад и сделкой по покупке компании в марте этого года", – сказал Ситухо.

Напомним, 24 марта 2020 года была завершена процедура приобретения активов в соответствии с

договором между компанией Regal Petroleum (сейчас Enwell Energy) и предыдущими собственниками. По условиям соглашения компания приобрела 100% акций ООО "Аркона Газ- Энергия".

ООО "Аркона Газ-Энергия" обладает специальным разрешением, предусматривающим геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку с дальнейшей добычей углеводородов (промышленная разработка) на Свистунковско-Червонолуцком месторождении, расположенном в Полтавский области. Разрешение дает право на разработку участка площадью 97 км2, которая находится примерно в 15 км на восток от Свиридовского месторождения, на котором осуществляет добычу углеводородов один из активов британской Regal Petroleum. Специальное разрешение было выдано ООО "Аркона Газ-Энергия" в мае 2017 года сроком на 20 лет.

Enwell Energy (бывш. Regal Petroleum plc) является публичной британской компанией, акции которой котируются на Лондонской бирже AIM. В Украине осуществляет свою деятельность через Представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" в Полтавской области и ООО "Пром- Энерго Продукт" в Харьковской области, которые владеют специальными разрешениями на добычу углеводородов. Все компании входят в состав группы Smart Energy.

В свою очередь группа Smart Energy входит в Смарт-Холдинг, осуществляет реализацию проектов в сфере разведки и промышленной разработки месторождений углеводородов. Нефтегазовое направление Smart Energy, кроме активов Enwell Energy, представлено газодобывающей компанией "Укргазвыдобуток" (Харьковская область).