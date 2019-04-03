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"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска

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В сети появилось фото из отстойника уничтоженного содового завода в Лисичанске, Луганской области.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook блогер Денис Казанский. Он окрестил отстойник "Донбасскими Мальдивами".

"Отстойник уничтоженного лисичанского содового завода с белым шламом и невероятной зелено-голубой водой. Если правильно выбрать ракурс для фото, сойдёт за Баунти. Завода уж нет, а отходы остались. Можно теперь туристов водить, пока не пересохнет", - сказано в сообщении.

"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска

facebook.com/den.kazansky

"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска

facebook.com/den.kazansky

"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска

facebook.com/den.kazansky

"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска

facebook.com/den.kazansky

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Пользователи сети с иронией прокомментировали снимки: "Мальдивы", "Это очень красиво на фото выглядит, чувак", "А летом так вообще рай на Земле", "Утопить там Бойко было бы символично", "Вода очень чистая - видел как там косули воду пили, главное осадок не коломутить", "Отстойники они такие... По Кривому Рогу таких валом. Вроде красота, а не дай бог скупнуться) шкура облазит".

"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска
"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска
"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска
"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска
"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска
"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска
"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли негодование российского политтехнолога и активиста "ДНР" Романа Манекина реалиями "русского мира" на оккупированных территориях Донбасса

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Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРфотографии
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