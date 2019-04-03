"Донбасские Мальдивы": в сети появилось знаковое фото разрушенного Лисичанска

В сети появилось фото из отстойника уничтоженного содового завода в Лисичанске, Луганской области.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook блогер Денис Казанский. Он окрестил отстойник "Донбасскими Мальдивами".

"Отстойник уничтоженного лисичанского содового завода с белым шламом и невероятной зелено-голубой водой. Если правильно выбрать ракурс для фото, сойдёт за Баунти. Завода уж нет, а отходы остались. Можно теперь туристов водить, пока не пересохнет", - сказано в сообщении.

facebook.com/den.kazansky

facebook.com/den.kazansky

facebook.com/den.kazansky

facebook.com/den.kazansky

Пользователи сети с иронией прокомментировали снимки: "Мальдивы", "Это очень красиво на фото выглядит, чувак", "А летом так вообще рай на Земле", "Утопить там Бойко было бы символично", "Вода очень чистая - видел как там косули воду пили, главное осадок не коломутить", "Отстойники они такие... По Кривому Рогу таких валом. Вроде красота, а не дай бог скупнуться) шкура облазит".

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